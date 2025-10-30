موهبة بايرن ميونخ تحت أنظار ريال مدريد

يضع نادي ريال مدريد، اللاعب الألماني لينارت كارل، البالغ 17 عامًا لاعب بايرن ميونخ، ضمن خياراته لتعزيز خط الهجوم في المستقبل.

وفقًا لما ذكره موقع "Fichajes"، فإن إدارة ريال مدريد والجهاز الفني بقيادة تشابي ألونسو يراقبان أداء كارل عن كثب، خصوصًا بعد بروز إمكانياته مع الفريق الأول لبايرن ميونيخ، حيث أظهر قدرة عالية على اللعب في مركز صانع الألعاب أو على الأجنحة، مما يجعله لاعبًا متعدد الاستخدامات.

لينارت كارل،فيتو

وأكد الموقع ذاته أن بايرن ميونخ قد ضمن مستقبل كارل بعقد يمتد حتى 2028، مع منح اللاعب المزيد من الفرص للمشاركة في المباريات، مما جعله من الأسماء المرغوبة لدى الأندية الأوروبية الكبرى، ومن ضمنها ريال مدريد.

ويعتبر النادي الملكي أن ضم لينارت كارل مستقبلًا سيعزز خط الهجوم بلاعب شاب، متمرس في كرة القدم الأوروبية، قادر على تقديم إضافة فنية كبيرة عندما يحين الوقت المناسب، مع الأخذ بعين الاعتبار حماية مصالح الطرفين في أي صفقة مستقبلية.

