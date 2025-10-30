الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موهبة بايرن ميونخ تحت أنظار ريال مدريد

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

يضع نادي ريال مدريد، اللاعب الألماني لينارت كارل، البالغ 17 عامًا لاعب بايرن ميونخ، ضمن خياراته لتعزيز خط الهجوم في المستقبل.

وفقًا لما ذكره موقع "Fichajes"،  فإن إدارة ريال مدريد والجهاز الفني بقيادة تشابي ألونسو يراقبان أداء كارل عن كثب، خصوصًا بعد بروز إمكانياته مع الفريق الأول لبايرن ميونيخ، حيث أظهر قدرة عالية على اللعب في مركز صانع الألعاب أو على الأجنحة، مما يجعله لاعبًا متعدد الاستخدامات.

لينارت كارل،فيتو
لينارت كارل،فيتو

وأكد الموقع ذاته أن بايرن ميونخ قد ضمن مستقبل كارل بعقد يمتد حتى 2028، مع منح اللاعب المزيد من الفرص للمشاركة في المباريات، مما جعله من الأسماء المرغوبة لدى الأندية الأوروبية الكبرى، ومن ضمنها ريال مدريد.

 

ويعتبر النادي الملكي أن ضم لينارت كارل مستقبلًا سيعزز خط الهجوم بلاعب شاب، متمرس في كرة القدم الأوروبية، قادر على تقديم إضافة فنية كبيرة عندما يحين الوقت المناسب، مع الأخذ بعين الاعتبار حماية مصالح الطرفين في أي صفقة مستقبلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي ريال مدريد ريال مدريد تشابي ألونسو بايرن ميونيخ

مواد متعلقة

بول سكولز يبتعد عن تحليل مباريات البريميرليج لهذا السبب

فينيسيوس يفكر في الرحيل عن الريال وسان جيرمان يدخل سباق التعاقد معه

عرض سعودي خيالي لـ محمد صلاح قد يفتح صفحة جديدة في مسيرته

بيراميدز في اختبار الحسم الإفريقي.. لا بديل عن الفوز أمام التأمين الإثيوبي.. والسماوي يدخل معركة التأهل بعقل تكتيكي وسلاح الخبرة

مهاراته مذهلة، أرتيتا يتغزل في جوهرة أرسنال

فلامنجو يحجز بطاقة نهائي ليبرتادوريس بعد تعادله سلبيا مع راسينج كلوب الأرجنتيني

موعد مباراة مصر وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم للناشئين لكرة اليد

بدء التسجيل في الاجتماع الأول لعمومية الأهلي

الأكثر قراءة

انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

السيسي يستقبل رئيس وزراء الكويت ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

تعرف على أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصري في سوهاج

حملات بشوارع القاهرة لمصادرة الاسكوتر الكهربائي (صور)

أديس أبابا تحتال لمنع وصول المياه لمصر، علام يكشف حقائق صادمة بشأن سدود إثيوبيا

الرئيس السيسي: نعتز بالعلاقات الاستراتيجية مع إريتريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT (إنفوجراف)

إي اف چي هيرميس تقدم خدماتها الاستشارية لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "سماك بن خرشة" صاحب سيف رسول الله

الأوقاف: السائح ضيف.. واحترامه دعاية حقيقية لمصر

أول خلفاء العارف بالله إبراهيم الدسوقي وحكاياته في مصر المحروسة

المزيد
الجريدة الرسمية