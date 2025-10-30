صراع بين برشلونة وأتليتكو مدريد على نجم يوفنتوس

كشف موقع "Fichajes" أن ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد، دخلا في منافسة قوية للتعاقد مع المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، لاعب يوفنتوس، خلال الفترة المقبلة، في صراع ينتظر أن يحسمه طرف واحد فقط.

وأفاد التقرير أن مستقبل فلاهوفيتش ما زال غامضًا، بعدما رفض اللاعب تجديد عقده مع يوفنتوس، الذي ينتهي في يونيو 2026، وهو ما جعل النادي الإيطالي يفقد تدريجيًا السيطرة على وضعه التعاقدي.

دوسان فلاهوفيتش،فيتو

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة يوفنتوس تفكر في بيع فلاهوفيتش مقابل نحو 15 مليون يورو لتجنب خسارته مجانًا بنهاية عقده، خاصة بعد أن رفض المهاجم عدة عروض للتجديد رغم حصوله على راتب سنوي يتجاوز 12 مليون يورو صافيًا.

وأضاف التقرير أن أتلتيكو مدريد يضع اللاعب ضمن أولوياته الهجومية للموسم المقبل، نظرًا لقدرته على التكيف مع أسلوب الفريق، بينما يرى برشلونة في فلاهوفيتش خيارًا مناسبًا ليكون بديلًا طويل الأمد للمهاجم روبرت ليفاندوفسكي، في إطار خطة النادي لتجديد هجومه.

وأشار الموقع إلى أن كلا الناديين الإسبانيين يحاولان التحرك مبكرًا قبل المنافسين الأوروبيين، إذ من المتوقع أن تشتد المنافسة على اللاعب مع إمكانية التفاوض معه بشكل رسمي اعتبارًا من يناير المقبل.

