أحمد شوبير يدلي بصوته في انتخابات النادي الأهلي (صور)

أدلى أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بصوته في انتخابات القلعة الحمراء التي انطلقت في التاسعة من صباح اليوم داخل مقر النادي بالجزيرة.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على فيسبوك صورا له أثناء الإدلاء بصوته فى انتخابات الأحمر.

وحرصت إدارة النادي الأهلي على اتخاذ عدد من الترتيبات للتيسير على أعضاء الجمعية العمومية خلال انتخابات مجلس الإدارة  اليوم الجمعة، وذلك في إطار حرص النادي على توفير أقصى درجات الراحة للأعضاء أثناء مشاركتهم في العملية الانتخابية.

تضمنت الترتيبات استئجار جراجات المعلمين، وجراج المحافظة بجوار النادي الأهلي «حي غرب» وجراج عمر مكرم؛ لتخفيف الضغط المروري في محيط النادي، وتوفير أماكن انتظار آمنة ومناسبة لأعضاء الجمعية العمومية أثناء الانتخابات.

وخصصت الإدارة أيضًا سيارات لنقل الأعضاء من جراج عمر مكرم إلى مقر النادي بالجزيرة؛ لضمان سهولة الوصول ومنع الازدحام، بما يتيح للأعضاء أداء واجبهم الانتخابي.

