الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بدء عملية التصويت في انتخابات النادي الأهلي لاختيار مجلس إدارة جديد

الأهلي
الأهلي

انطلقت قبل قليل، عملية التصويت في انتخابات النادي الأهلي بمقر النادي بالجزيرة، وذلك لاختيار مجلس إدارة جديد يتولى قيادة القلعة الحمراء لمدة أربع سنوات مقبلة. 

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت في انتخابات النادي الأهلي حتى الساعة السابعة من مساء اليوم. 

المرشحون لانتخابات الأهلي

على منصب الرئيس: محمود الخطيب.

على منصب نائب الرئيس: ياسين منصور.

على منصب أمين الصندوق: خالد مرتجي.

على منصب العضوية فوق السن: طارق قنديل، محمد الغزاوي، مهند مجدي، محمد الجارحي، محمد الدماطي، سيد عبد الحفيظ، أحمد حسام عوض، حازم هلال، حسن طنطاوي.

على منصب العضوية تحت السن: إبراهيم العامري، رويدا هشام.

والجدير بالذكر أن أحمد شريف، وأحمد مجدي الحيوان ومنار سعيد قرارا بالانسحاب من السباق التنتخابي للنادي الأهلي عقب تقديمهم أوراق ترشحهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي انتخابات الأهلي الخطيب محمود الخطيب النادي الأهلي

مواد متعلقة

سعد شلبي: استعدادات الأهلي للانتخابات على أعلى مستوى

الأهلي يعلن تواجد إمام عاشور مع الفريق خلال السوبر المصري

وليد صلاح الدين يوضح حقيقة أزمته مع الحكم محمود بسيوني

توروب يفاضل بين هذا الثنائي لإجراء تعديل في دفاع الأهلي أمام المصري

في عيد ميلاده الـ71، الخطيب من أسطورة الملاعب لرئيس صنع الأمجاد مع الأهلي (فيديو وصور)

نتائج مباريات اليوم في الجولة الـ 11 من دوري المحترفين

ترتيبات جديدة في الأهلي استعدادا لانتخابات النادي غدا

إنتر ميلان يكتسح فيورنتينا بثلاثية في الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أساسية لمائدة المصريين والطماطم تسجل هذا الرقم

كريستال يواصل ارتفاعه، أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

من "هل عندك شك" إلى الدبكة العراقية، كاظم الساهر يأسر قلوب جمهوره في موسم الرياض (فيديو)

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

ارتفاع اليوريا والنشادر تتلاعب بالمزارعين، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض اليوسفي وقفزة في البرتقال أبو سرة والعنب

بشاير التوقيت الشتوي، تحذير من ظواهر جوية مقلقة تضرب الوجه البحري وشمال مصر

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

خدمات

المزيد

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

المزيد
الجريدة الرسمية