بدء عملية التصويت في انتخابات النادي الأهلي لاختيار مجلس إدارة جديد

انطلقت قبل قليل، عملية التصويت في انتخابات النادي الأهلي بمقر النادي بالجزيرة، وذلك لاختيار مجلس إدارة جديد يتولى قيادة القلعة الحمراء لمدة أربع سنوات مقبلة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت في انتخابات النادي الأهلي حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

المرشحون لانتخابات الأهلي

على منصب الرئيس: محمود الخطيب.

على منصب نائب الرئيس: ياسين منصور.

على منصب أمين الصندوق: خالد مرتجي.

على منصب العضوية فوق السن: طارق قنديل، محمد الغزاوي، مهند مجدي، محمد الجارحي، محمد الدماطي، سيد عبد الحفيظ، أحمد حسام عوض، حازم هلال، حسن طنطاوي.

على منصب العضوية تحت السن: إبراهيم العامري، رويدا هشام.

والجدير بالذكر أن أحمد شريف، وأحمد مجدي الحيوان ومنار سعيد قرارا بالانسحاب من السباق التنتخابي للنادي الأهلي عقب تقديمهم أوراق ترشحهم.

