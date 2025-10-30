سعد شلبي: استعدادات الأهلي للانتخابات على أعلى مستوى

أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، جاهزية النادي التامة لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية غدا الجمعة للمشاركة في انتخابات مجلس الإدارة الجديد، مشيرا إلى أن الإدارة تعمل بكامل طاقتها لتوفير كل سبل الراحة والتنظيم.

وقال شلبي إن جميع الجوانب الخدمية والتنظيمية جاهزة على أفضل مستوى، معربا عن أمله في حضور أعضاء النادي بكثافة كالعادة، والمساهمة في رسم مستقبل الأهلي خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأضاف: “غدا سيكون عيدا جديدا لجماهير وأعضاء الأهلي الذين اعتادوا على المشاركة الفعالة في صناعة مستقبل ناديهم.”

كما وجه المدير التنفيذي توجيهات مهمة للأعضاء بشأن إجراءات التصويت، موضحًا أنه في حال عدم اصطحاب العضو للكارنيه، يمكنه التوجه إلى إدارة الاشتراكات للحصول على تصريح معتمد يتيح له الإدلاء بصوته، بشرط سداد الاشتراك وإحضار بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة.

الأهلي يعلن إقامة انتخابات النادي تحت إشراف قضائي كامل

أعلن النادي الأهلي أنه يقوم بمراجعةً كافة الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية المقرر لها الجمعة المقبل، 31 أكتوبر الجاري، والتي تشهد إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال السنوات الأربعة المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار حرص إدارة النادي الأهلي على توفير أقصى درجات الشفافية خلال العملية الانتخابية، وتيسير إجراءات التصويت لأعضاء الجمعية العمومية.

كما تم الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة على أن تُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على عملية التصويت.

