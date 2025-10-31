الجمعة 31 أكتوبر 2025
نجوم الفن يشاركون في انتخابات الأهلي لاختيار مجلس جديد (صور)

انتخابات الأهلي
انتخابات الأهلي

حرص عدد من نجوم الفن على المشاركة، في عملية التصويت بانتخابات القلعة الحمراء لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال السنوات الأربع المقبلة والتي تجرى داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة اليوم الجمعة.

ويشهد مقر الأهلي بالجزيرة، اليوم الجمعة، أجواء انتخابية نشطة ومشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية، مع انطلاق عملية التصويت في الانتخابات التي تُعد من أبرز الأحداث الرياضية والإدارية على الساحة الرياضية المصرية هذا العام.

شروط الفوز بالتزكية

كانت إدارة النادي فتحت باب التسجيل في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية صباح اليوم، بعد عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول أمس الخميس، والذي كان يتطلب حضور أكثر من 75 ألف عضو.

غلق باب التسجيل في السابعة مساءً

من المقرر أن يُغلق باب التسجيل في الجمعية العمومية في تمام الساعة السابعة مساءً، مع إمكانية مدّ الفترة حتى التاسعة مساءً بقرار من رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وفقًا لسير العملية الانتخابية، على أن يتم إيقاف التسجيل خلال أداء صلاة الجمعة.

جدول أعمال الجمعية العمومية

تتضمن مناقشات الجمعية العمومية عددًا من الملفات الهامة، أبرزها:

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المفوض في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 8 ديسمبر 2024.
النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.
اعتماد الميزانية والحساب الختامي، ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2025–2026.
انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2025–2029.
تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.
اعتماد تقرير مجلس الإدارة بشأن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.
النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، واعتماد قرارات المجلس السابقة المتعلقة بتأجيل مقابل الالتحاق للعضوية الرئيسية حتى 30 يونيو 2025.

الجريدة الرسمية