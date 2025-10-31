اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي قبل ساعات من غلق باب التصويت

اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بالنادي الأهلي رسميا، اليوم الجمعة، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني للتصويت في انتخابات القلعة الحمراء، التي تجرى لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي لأربع سنوات مقبلة.

وانطلقت عملية التصويت في تمام التاسعة صباحًا، وسط إقبال واضح من أعضاء النادي الأهلي، حيث تم تجاوز العدد المطلوب قانونيًا لاكتمال النصاب والمُحدد بـ 5 آلاف عضو، وذلك قبل ساعات من غلق باب التصويت المقرر في السابعة مساءً.

ويشهد مقر الأهلي بالجزيرة، اليوم الجمعة، أجواء انتخابية نشطة ومشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية، مع انطلاق عملية التصويت في الانتخابات التي تُعد من أبرز الأحداث الرياضية والإدارية على الساحة الرياضية المصرية هذا العام.

شروط الفوز بالتزكية

كانت إدارة النادي قد فتحت باب التسجيل في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية صباح اليوم، بعد عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول أمس الخميس، والذي كان يتطلب حضور أكثر من 75 ألف عضو.

ويُشترط لاكتمال النصاب القانوني اليوم حضور خمسة آلاف عضو على الأقل، على أن يوافق 25% من الحاضرين على فوز أي مرشح بالتزكية في حال عدم وجود منافسين له على المنصب.

غلق باب التسجيل في السابعة مساءً

من المقرر أن يُغلق باب التسجيل في الجمعية العمومية في تمام الساعة السابعة مساءً، مع إمكانية مدّ الفترة حتى التاسعة مساءً بقرار من رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وفقًا لسير العملية الانتخابية، على أن يتم إيقاف التسجيل خلال أداء صلاة الجمعة.

جدول أعمال الجمعية العمومية

تتضمن مناقشات الجمعية العمومية عددًا من الملفات الهامة، أبرزها:

التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المفوض في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 8 ديسمبر 2024.

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.

اعتماد الميزانية والحساب الختامي، ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2025–2026.

انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2025–2029.

تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة بشأن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، واعتماد قرارات المجلس السابقة المتعلقة بتأجيل مقابل الالتحاق للعضوية الرئيسية حتى 30 يونيو 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.