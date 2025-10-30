الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

توروب يفاضل بين هذا الثنائي لإجراء تعديل في دفاع الأهلي أمام المصري

الأهلي
الأهلي

يفاضل ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بين الثنائي محمد شكري وأحمد كوكا لقيادة الجبهة اليسرى للأحمر في مباراة المصري المقبلة، ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي، مساء الأحد المقبل الموافق 2 نوفمبر، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة 

وتقام مباراة الأهلي والمصري على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة الثالثة عشرة من عمر المسابقة، في الثامنة مساء وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري. 

ويسعى الأهلي لتعويض تعادله الأخير أمام بتروجت واستعادة صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح المصري بقيادة جهازه الفني لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب. 

وحسم التعادل الإيجابي مباراة النادي الأهلي وبتروجت بهدف لكلا منهما، في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف بتروجت حامد حمدان في الدقيقة 12، وسجل هدف التعادل للأهلي نيتس جراديشار في الدقيقة 61. 

توروب ييس توروب الأهلي محمد شكري الدوري الممتاز

الجريدة الرسمية