علاج التينيا، التخلص من الفطريات الجلدية واستعادة صحة البشرة

التينيا هي عدوى فطرية تصيب الجلد وتظهر عادة في شكل بقع متغيرة اللون، قد تكون افتح أو أغمق من لون البشرة الطبيعي، وتصاحبها حكة بسيطة أو متوسطة في بعض الحالات.



تُعتبر التينيا من الأمراض الجلدية الشائعة، وتنتشر بشكل خاص في المناطق الحارة والرطبة أو لدى الأشخاص الذين يتعرّضون للتعرق الشديد، مثل الرياضيين أو العاملين في أجواء حارة.



ورغم أنّها ليست خطيرة، إلا أنّها مزعجة من الناحية الجمالية وقد تسبب إزعاجًا نفسيًا للمصاب، لذلك من المهم فهم أسبابها وطرق علاجها الفعّالة.



ما هي التينيا؟

أوضحت الدكتورة سارة يسري اخصائية الأمراض الجلدية، أن التينيا، أو ما يُعرف بـ "السعفة" أو Tinea / Ringworm، هي عدوى فطرية تصيب الجلد، تحدث نتيجة نمو فطريات سطحية على طبقات الجلد الخارجية. هناك أنواع مختلفة للتينيا بحسب مكان الإصابة مثل:



تينيا الجسم

تينيا الرأس

تينيا القدمين (قدم الرياضي)

تينيا الفخذين

تينيا الأظافر

تينيا الملونة (وتسمى النخالية المبرقشة)

وقد تختلف الأعراض، إلا أنّ أشهرها ظهور بقع متناثرة أو منتشرة مع تقشّر خفيف وحكة.

أسباب الإصابة بالتينيا



تنتج التينيا عن أنواع متعددة من الفطريات، وأبرز أسباب انتشارها تشمل:

التعرق المفرط وارتفاع الرطوبة

الملابس الضيقة لفترات طويلة

مشاركة الأدوات الشخصية مثل الفوط والملابس

ضعف المناعة في بعض الحالات

قلة تهوية الجلد والبقاء لفترات طويلة بملابس مبللة

عدم تجفيف الجسم جيدًا بعد الاستحمام

كما أنّ الأطفال والأشخاص الذين يمارسون رياضات تتطلب احتكاكًا مباشرًا أكثر عرضة للإصابة بها.

أعراض التينيا



قد تختلف الأعراض حسب النوع، لكن أبرزها:

بقع دائرية أو غير منتظمة على الجلد

اختلاف لون الجلد (أفتح أو أغمق من لون البشرة)

حكة خفيفة إلى متوسطة

قشور خفيفة

في فروة الرأس قد يصاحبها تساقط الشعر في مناطق محددة

في القدمين (تينيا القدم) تظهر تشققات وتقشر بين الأصابع

طرق علاج التينيا



يعتمد العلاج على مكان الإصابة ونوعها وشدّتها. وفيما يلي أهم طرق العلاج:

أولًا: العلاج الدوائي (الطبي)

1. مضادات الفطريات الموضعية

هي الخيار الأول في الحالات الخفيفة والمتوسطة وتشمل:

كريمات مثل: كلوتريمازول، ميكونازول، تيربينافين، كيتوكونازول

مراهم وجلّ وبخاخات مضادة للفطريات

شامبو كيتوكونازول لتينيا الرأس وتينيا الجسم الملونة

يتم وضع الكريم مرتين يوميًا لمدة 2 – 4 أسابيع عادة.

2. مضادات الفطريات الفموية

تُستخدم عند الحالات الشديدة أو عند عدم استجابة الجلد للكريمات، وتشمل أدوية مثل:

تيربينافين فموي

ظإيتراكونازول

فلوكونازول

کهذه الأدوية تحتاج وصفة طبية والمتابعة مع طبيب، خاصة لدى مرضى الكبد أو من يتناولون أدوية أخرى.

العلاجات الطبيعية المساندة



هذه طرق طبيعية قد تساعد في التخفيف بجانب العلاج الطبي لكنها لا تغني عنه خصوصًا في الحالات الشديدة:

زيت شجرة الشاي: مضاد فطري طبيعي، يُخفّف ويُستخدم على الجلد مرتين يوميًا.



الخل الأبيض أو خل التفاح: يُخفف بالماء ويمسح به مكان الإصابة يوميًا، يساعد في الحد من انتشار الفطر.

الثوم المهروس: يمتلك خواص مضادة للفطريات، يمكن وضعه على المنطقة المصابة لفترات قصيرة.



زيت جوز الهند: مضاد فطري لطيف على الجلد، يمكن استخدامه للترطيب ومنع عودة العدوى.



ملاحظة: تجنبي وضع أي وصفة طبيعية إذا كان الجلد متهيجًا أو مجروحًا.



نصائح مهمة أثناء العلاج



تجفيف الجلد جيدًا بعد الاستحمام خاصة بين الأصابع وتحت الثديين وفي ثنايا الجلد.



ارتداء ملابس قطنية واسعة تمتص العرق.



تجنب مشاركة الفوط والملابس مع الآخرين.



تغيير الملابس الداخلية والجوارب يوميًا.



تجنب استخدام الكريمات الكورتيزونية دون وصفة لأنها قد تزيد الفطر سوءًا.



غسل ملابس المصاب بالماء الساخن وتعريضها للشمس.



استخدام بودرة أو بخاخ مضاد للفطريات للوقاية.





مدة الشفاء

تعتمد مدة الشفاء على نوع التينيا واستجابة الجلد للعلاج، وفي أغلب الحالات:



الحالات الخفيفة: من أسبوعين إلى أربعة أسابيع



التينيا الرأس والأظافر: تحتاج فترة أطول قد تصل إلى أشهر



وقد يبقى اختلاف لون الجلد لبعض الوقت حتى بعد القضاء على الفطر، ويعود اللون تدريجيًا.

متى تحتاج لزيارة الطبيب؟

يجب مراجعة الطبيب إذا:



لم تتحسن الحالة خلال أسبوعين من العلاج



كانت الإصابة واسعة أو شديدة



ظهرت تينيا في الرأس لدى الأطفال



هناك ألم أو تقيّح أو تورّم

يعاني الشخص من ضعف المناعة

الوقاية من التينيا

الحفاظ على نظافة الجلد وجفافه

تجنب ارتداء الملابس المبللة بعد التعرق

تعقيم أدوات الحلاقة وعدم مشاركتها

استخدام بودرة ماصة للعرق في الأماكن الرطبة بالجسم

تهوية القدمين وارتداء أحذية قطنية

التينيا حالة جلدية شائعة لكنها قابلة للعلاج بسهولة عند التشخيص المبكر والعناية الصحيحة. العلاج الطبي هو الأساس، ويمكن دعم النتائج بطرق طبيعية آمنة ونظافة شخصية جيدة. ومع الالتزام بالتعليمات والوقاية، يمكن التخلص منها نهائيًا ومنع عودتها.

