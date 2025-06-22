فوائد تقشير البشرة في الصيف، ووصفات طبيعية لتقشيرها

فوائد تقشير البشرة في الصيف، مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزداد مشاكل البشرة نتيجة التعرّق الزائد، وتراكم الأوساخ، وانسداد المسام، مما يؤدي إلى بهتان البشرة وظهور الحبوب والرؤوس السوداء.





ودائمًا يؤكد خبراء العناية بالبشرة على أهمية تقشير البشرة، كوسيلة فعّالة للحفاظ على نضارة الجلد وصحّته، خاصة باستخدام مكونات طبيعية آمنة.

تقشير البشرة في الصيف خطوة أساسية للحفاظ على نقاء الجلد

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن تقشير البشرة في الصيف خطوة أساسية للحفاظ على إشراقة الجلد ونقائه، ولكن يجب استخدامه باعتدال وبمكونات طبيعية لطيفة لتجنب أي أضرار أو تحسس.



وأضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن دمج هذه العادة مع روتين العناية بالبشرة يساعد في حمايتها من آثار الطقس الحار ويمنحها نضارة واضحة.



وفي هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، فوائد تقشير البشرة خلال الصيف، مع تقديم وصفات تقشير طبيعية يمكن إعدادها بسهولة في المنزل.

أولًا: فوائد تقشير البشرة في الصيف

فوائد تقشير البشرة، فيتو

1. إزالة خلايا الجلد الميت

خلال الصيف، تتجدد خلايا الجلد بشكل أسرع، ما يؤدي إلى تراكم الخلايا الميتة على سطح البشرة. التقشير يعمل على إزالة هذه الخلايا، مما يساعد على تجديد البشرة وإبراز نعومتها ولمعانها الطبيعي.

2. تنظيف المسام بعمق

تتسبب درجات الحرارة العالية في توسّع المسام وامتلائها بالزيوت والأتربة، ما يؤدي إلى انسدادها وظهور الرؤوس السوداء والبثور. يساعد التقشير في تنظيف المسام وإزالة الشوائب، مما يقلل من احتمالية ظهور حب الشباب.

3. تحفيز إنتاج الكولاجين

بعض أنواع التقشير، خاصةً التي تحتوي على مكونات طبيعية مثل القهوة أو العسل، تساعد على تحفيز الدورة الدموية وتحسين إنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن مرونة البشرة وشبابها.

4. تحسين امتصاص منتجات العناية بالبشرة

بعد إزالة طبقة الخلايا الميتة، تصبح البشرة أكثر قدرة على امتصاص المرطبات والمغذيات، مما يزيد من فعالية مستحضرات العناية بالبشرة مثل الكريمات والسيروم.

5. تفتيح البشرة وتوحيد لونها

يساعد التقشير المنتظم في تقليل آثار التصبغات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس، وتوحيد لون البشرة، مما يمنحها مظهرًا صحيًا ومشرقًا.

6. مكافحة علامات التقدّم في السن

التقشير يزيل التجاعيد الدقيقة ويعزز تجدد الخلايا، ما يمنح البشرة مظهرًا أكثر شبابًا ويقلل من علامات الشيخوخة المبكرة.

ثانيًا: أفضل وصفات تقشير طبيعية للبشرة في الصيف

1. مقشر السكر البني والعسل

المكونات:

ملعقة كبيرة من السكر البني

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

الطريقة:

اخلطي المكونين معًا حتى يتشكل معجون، ثم دلكي البشرة برفق بحركات دائرية لمدة دقيقتين، واغسلي بالماء الفاتر.

الفائدة:

يزيل الخلايا الميتة ويرطب البشرة في نفس الوقت.

2. مقشر القهوة وزيت جوز الهند

المكونات:

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

الطريقة:

اخلطي المكونات وطبّقيها على البشرة، مع التدليك اللطيف لمدة 3 دقائق. ثم اغسلي وجهك بماء بارد.

الفائدة:

منشّط قوي للبشرة، يحفز الدورة الدموية ويشد الجلد.

3. مقشر الشوفان والزبادي

المكونات:

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون

ملعقة من الزبادي الطبيعي

الطريقة:

اخلطي المكونات وضعي الخليط على الوجه لمدة 10 دقائق، ثم افركي بلطف واغسلي بالماء الفاتر.

الفائدة:

مناسب للبشرة الحساسة، يرطّب ويهدئ الالتهابات ويزيل الشوائب.

4. مقشر الليمون والسكر

المكونات:

نصف ملعقة من عصير الليمون

ملعقة من السكر الأبيض

الطريقة:

امزجي الخليط وطبّقيه على المناطق الداكنة من البشرة، مع الفرك الخفيف، ثم اشطفي جيدًا. استخدميه فقط مساءً.

الفائدة:

يعمل على تفتيح البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة.

ملاحظة: لا يُنصح باستخدام هذا المقشر للبشرة الحساسة أو بعد التعرض لأشعة الشمس.

5. مقشر الطماطم والسكر

المكونات:

شريحة من الطماطم

ملعقة صغيرة من السكر

الطريقة:

اغسلي وجهك جيدًا، ثم افركي بشرتك بشريحة الطماطم المغطاة بالسكر لمدة دقيقتين، ثم اغسلي وجهك.

الفائدة:

غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، ينعّم البشرة ويقلل من آثار الشمس.

تقشير البشرة، فيتو

ثالثًا: نصائح مهمة عند تقشير البشرة في الصيف

عدد مرات التقشير:

مرتين أسبوعيًا كحد أقصى للبشرة الدهنية والعادية، ومرة واحدة فقط للبشرة الحساسة أو الجافة.

تجنبي الشمس بعد التقشير:

لأن البشرة تصبح أكثر حساسية لأشعة الشمس بعد التقشير، يفضل التقشير ليلًا أو استخدام واقي شمس قوي بعد العملية.

الترطيب ضروري:

بعد كل عملية تقشير، استخدمي مرطب خفيف مناسب لنوع بشرتك.

لا تفرطي في التقشير:

الإفراط في تقشير البشرة يسبب التهابات وجفاف وتهيج، لذا التوازن هو الأساس.



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