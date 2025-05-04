قناع طبيعي لتقشير البشرة الدهنية وتعزيز نضارتها

تحتاج البشرة الدهنية إلى تقشير أسبوعي لحمايتها من حب الشباب والبثور السوداء وجميع المشاكل التى تواجه البشرة الدهنية.

وتحرص الفتيات على تنظيف البشرة الدهنية بعمق من خلال أقنعة التقشير الأسبوعية وذلك حفاظا على جمال البشرة ونظافتها.

قناع طبيعي لتقشير البشرة الدهنية

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع طبيعي لتقشير البشرة الدهنية.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

بضع قطرات من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:

امزجي دقيق الشوفان مع العسل جيدا.

أضيفي بضع قطرات من عصير الليمون وقلّبي المزيج حتى يتكون قوام مناسب.

ضعي القناع على بشرتك بعد تنظيفها، ودلكيه بحركات دائرية بلطف.

اتركيه لمدة 10–15 دقيقة حتى يجف.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر، ثم مرري قطعة قطن مبللة بماء الورد لتهدئة البشرة.

يستخدم القناع مرة أو مرتين في الأسبوع فقط.

يجب تجنب التعرض للشمس مباشرة بعد استخدام القناع.

إذا كانت بشرتك حساسة تجاه الليمون، يمكنك استبداله بالقليل من ماء الورد.

قناع طبيعي لتقشير البشرة الدهنية

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

و للعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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