تقشير البشرة من خطوات العناية بالبشرة التى يجب اتباعها مرة أو اثنان أسبوعيا على حسب نوع البشرة لتجديد خلايا البشرة وتنظيف المسام.

وتقشير البشرة ضروري للحفاظ على جمالها وحمايتها من الحبوب والبثور السوداء والتصبغات، لذا تحرص بعض الفتيات على تطبيقه باستمرار حفاظا على جمالهن.

قناع الفحم لتقشير البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع الفحم لتقشير البشرة وتوحيد لونها.

المكونات:-

ملعقة صغيرة من الفحم النشط بودر

ملعقة صغيرة من الجيلاتين السادة

ملعقتان من الماء الساخن أو ماء الورد

قطرتان من زيت شجرة الشاي لمزيد من التطهير

الطريقة:

في وعاء صغير، امزجي الجيلاتين مع الماء الساخن جيدا حتى يذوب تماما.

أضيفي الفحم النشط إلى الخليط وامزجي جيدا حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

أضيفي زيت شجرة الشاي وامزجي.

ضعي القناع على بشرة نظيفة وجافة، مع التركيز على مناطق الأنف والذقن والجبين.

اتركي القناع حتى يجف تماما حوالي من 15 إلى 20 دقيقة.

قومي بإزالته بلطف من الأطراف، ثم اغسلي وجهك بماء فاتر، وضعي مرطب مناسب.

يستخدم القناع مرة واحدة في الأسبوع فقط لتجنب تهيّج البشرة.

تجنبي استخدامه على المناطق الحساسة أو الملتهبة.

اختبري القناع على جزء صغير من الجلد قبل استخدامه الكامل.

يجب ترطيب البشرة جيدا بعد استخدام القناع.

القناع مثالى للبشرة الدهنية والمختلطة، لأنه يمتص الدهون وينقي المسام.

ويمكن استخدامه مرة كل أسبوعين للبشرة العادية.

أما البشرة الجافة أو الحساسة يفضل تجنبه أو استخدام وصفة مخففة جدا مع مرطب قوي.

قناع الفحم من الوسائل الفعالة والطبيعية للحصول على بشرة نظيفة، ناعمة، وخالية من الرؤوس السوداء، وباستخدامه بشكل منتظم وبالطريقة الصحيحة، يمكنكِ التمتع ببشرة أكثر إشراقة وحيوية دون اللجوء إلى منتجات تجارية مليئة بالمواد الكيميائية.

قناع الفحم لتقشير البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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