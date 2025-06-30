قناع القهوة وزيت جوز الهند لتقشير البشرة بعمق

تقشير البشرة من خطوات العناية بالبشرة المهمة التى تنظف المسام بعمق وتجدد خلايا البشرة وتزيل طبقة الجلد الميت ما يحافظ على جمال وشباب البشرة.

وتقشير البشرة يكون من خلال الأقنعة المختلفة ومنها الجاهزة والطبيعية ولكن عادة تفضل الفتيات الوصفات الطبيعية لأنها آمنة على البشرة.

قناع القهوة وزيت جوز الهند لتقشير البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع البن وزيت جوز الهند لتقشير البشرة بعمق.

المكونات:-

ملعقة قهوة

2 ملعقة زيت جوز الهند

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها القهوة.

نضيف لها زيت جوز الهند ونخلط جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق.

نقوم بفرك القناع على البشرة لمدة 3 دقائق.

ثم نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع البشرة.

ثم نجفف البشرة بعدها وترطيبها

نكرر القناع مرة أو اثنان أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع ينظف مسام البشرة ويفتحها ويقضى على البقع الداكنة والتصبغات ويرطب البشرة بعمق ويحميها من التجاعيد المبكرة ما يحافظ على جمال ونضارة وشباب البشرة، لذا يجب المواظبة عليه.

قناع القهوة وزيت جوز الهند

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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