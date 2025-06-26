قناع الأرز والزبادي لتقشير البشرة وتعزيز نضارتها

تقشير البشرة من أهم خطوات روتين العناية بالبشرة التى يجب أن تتم مرة أو اثنتين أسبوعيًّا للحفاظ على جمال البشرة ونضارتها.

وأقنعة تقشير البشرة عديدة، منها أقنعة جاهزة تباع بالصيدليات ووصفات طبيعية وهي ما تفضله الفتيات لأنها آمنة على البشرة وغير مكلفة.

قناع الأرز والزبادي لتقشير البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الأرز والزبادي لتقشير البشرة.

المكونات:

ملعقة كبيرة من مسحوق الأرز الناعم (يمكن طحن الأرز الأبيض أو البني حتى يصبح ناعم جدا

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

نصف ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

نقطة أو نقطتين من زيت الورد أو زيت اللافندر (اختياري للرائحة والترطيب).

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، امزجي مسحوق الأرز مع الزبادي حتى يتكون مزيج كريمي.

أضيفي العسل وقلبي جيدا حتى يندمج تماما.

أضيفي الزيت العطري إذا رغبتى، واخلطي المزيج حتى يصبح متجانس.

نظفي وجهك جيدا وجففيه بلطف.

ضعي القناع على بشرتك مع تدليك خفيف بحركات دائرية لمدة دقيقتين، لتقشير الطبقة السطحية من الجلد.

اتركي القناع على وجهك لمدة 10–15 دقيقة.

اغسلى وجهك بالماء الفاتر، ثم اغسلي وجهك بالماء البارد لغلق المسام.

استخدمي كريم مرطب بعد القناع مباشرة.

الأرز يعمل كمقشر طبيعي لطيف، يزيل الخلايا الميتة ويفتح لون البشرة، والزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يرطب البشرة ويعزز نعومتها، أما العسل، مضاد للبكتيريا، يرطب البشرة ويزيد من نضارتها.

يمكن استخدام القناع مرة أو مرتين في الأسبوع.

يناسب معظم أنواع البشرة، لكن يُنصح بإجراء اختبار على جزء صغير من الجلد أولا.

تقشير البشرة بالوصفات الطبيعية خطوة أساسية في روتين العناية بالبشرة، فهو يساعد على إزالة الجلد الميت وتجديد الخلايا ومنح الوجه إشراقة طبيعية، بدلا من استخدام المقشرات الكيميائية أو التجارية.

قناع الأرز والزبادى لتقشير البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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