الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عرض سعودي خيالي لـ محمد صلاح قد يفتح صفحة جديدة في مسيرته

محمد صلاح،فيتو
محمد صلاح،فيتو

كشفت تقارير صحفية عن عرض من الدوري السعودي  للتعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول، الأمر الذي قد يعزز من رحيل اللاعب في الصيف القادم.

ووفقًا لما ورد في موقع "tbrfootball" ما زال عرض الدوري السعودي للتعاقد مع صلاح قائمًا حتى اللحظة، حيث يتصدر النجم المصري في الوقت الراهن أبرز اهتمامات المملكة من نجوم كرة القدم خلال الميركاتو المقبل.

ويعرض الدوري السعودي على صلاح راتبًا سنويًا يقدر بنحو 150 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب عدة مميزات أخرى أبرزها شغل دور سفير السياحة في المملكة، والحق في ملكية جزئية لأحد الأندية مستقبلًا.

ويعيش صلاح فترة حرجة مع ليفربول، في ظل تعرض الفريق للهزيمة في 6 من أصل آخر 7 مباريات خاضها العملاق الأحمر عبر مختلف المنافسات، لترتفع حدة الانتقادات التي طالت النجم المصري، وسط بعض المطالبات الداعية إلى إجلاسه على مقاعد البدلاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح الدوري السعودي محمد صلاح لاعب ليفربول

مواد متعلقة

مهاراته مذهلة، أرتيتا يتغزل في جوهرة أرسنال

فلامنجو يحجز بطاقة نهائي ليبرتادوريس بعد تعادله سلبيا مع راسينج كلوب الأرجنتيني

موعد مباراة مصر وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم للناشئين لكرة اليد

بدء التسجيل في الاجتماع الأول لعمومية الأهلي

التشكيل المتوقع لـ أهلي جدة أمام الرياض بالدوري السعودي

موعد مباراة نيوم والخلود بالدوري السعودي

موعد مباراة الأهلي والرياض في الدوري السعودي

توروب يقرر اصطحاب جميع لاعبي الأهلي إلى الإمارات في بطولة كأس السوبر

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو المرج الجديدة - شبين القناطر

طاقم إسعاف الشرقية ينقذ سيدة من الولادة المفاجئة على الطريق الزراعي

تعرف على أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصري في سوهاج

السيسي يستقبل رئيس وزراء الكويت ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

مختار جمعة: الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الإسلام

تعزيز الاستثمارات بمصر يتصدر مباحثات السيسي ورئيس وزراء الكويت

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل المترو الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أول خلفاء العارف بالله إبراهيم الدسوقي وحكاياته في مصر المحروسة

تعرف على حكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفتوى

وسيلة لرفع الكربات، الجامع الأزهر يبين مكانة بر الوالدين في السنة المطهرة

المزيد
الجريدة الرسمية