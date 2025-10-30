عرض سعودي خيالي لـ محمد صلاح قد يفتح صفحة جديدة في مسيرته

كشفت تقارير صحفية عن عرض من الدوري السعودي للتعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول، الأمر الذي قد يعزز من رحيل اللاعب في الصيف القادم.

ووفقًا لما ورد في موقع "tbrfootball" ما زال عرض الدوري السعودي للتعاقد مع صلاح قائمًا حتى اللحظة، حيث يتصدر النجم المصري في الوقت الراهن أبرز اهتمامات المملكة من نجوم كرة القدم خلال الميركاتو المقبل.

ويعرض الدوري السعودي على صلاح راتبًا سنويًا يقدر بنحو 150 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب عدة مميزات أخرى أبرزها شغل دور سفير السياحة في المملكة، والحق في ملكية جزئية لأحد الأندية مستقبلًا.

ويعيش صلاح فترة حرجة مع ليفربول، في ظل تعرض الفريق للهزيمة في 6 من أصل آخر 7 مباريات خاضها العملاق الأحمر عبر مختلف المنافسات، لترتفع حدة الانتقادات التي طالت النجم المصري، وسط بعض المطالبات الداعية إلى إجلاسه على مقاعد البدلاء.

