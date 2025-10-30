الخميس 30 أكتوبر 2025
بول سكولز يبتعد عن تحليل مباريات البريميرليج لهذا السبب

قرر بول سكولز لاعب مانشستر يونايتد السابق، الابتعاد عن تحليل مباريات الدوري الانجليزي الفترة القادمة.

وقال بول سكولز في تصريحات لصحيفة “ تليجراف البريطانية": إن قرار ابتعاده عن التحليل جاء بسبب إصابة نجله بالتوحد الشديد ورغبته في التفرغ له.

وشهدت الأيام الماضية انتقادات لاذعة من قبل بول سكولز للنجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مستغلًا تراجع مستواه، ما أثار الإعلام كله، حيث تم التركيز على هذه التصريحات بشكل فج، لكي تفضح ما يكتمه لاعب مانشستر يونايتد السابق لأسطورة الريدز.

وانتقد بول سكولز النجم المصري محمد صلاح على هامش غيابه عن التشكيل الأساسي لمباراة فريقه أمام فرانكفورت الألماني بدوري أبطال أوروبا، واصفًا إياه بأنه "لاعب قبيح" في أدائه، رغم مكانته الكبيرة، معتبرًا أنه "أسوأ أفضل لاعب في العالم".

وقال سكولز: "سلوت لم يكن يملك خيارًا سوى استبعاد صلاح طالما أنه توقف عن التسجيل، وحتى عندما كان يسجل الأهداف، كان يبدو أداؤه قبيحًا أحيانًا، الكرة ترتد من قدميه، ويرتكب أخطاءً غريبة بالنسبة لمهاجم بهذا المستوى، إنه في بعض الأحيان يبدو وكأنه أسوأ أفضل لاعب في العالم".

