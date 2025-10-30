الخميس 30 أكتوبر 2025
مهاراته مذهلة، أرتيتا يتغزل في جوهرة أرسنال

أبدى ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، إعجابه بلاعبه ماكس داومان، بعدما أصبح أصغر لاعب سنًا يشارك أساسيًا في تاريخ النادي.

وبعمر 15 عاما و302 يوم فقط، بدأ داومان أساسيًا في مباراة الفوز 2-0 على برايتون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة التي أقيمت أمس  الأربعاء.

وشارك داومان، الذي يلعب في النادي منذ 2015، لأول مرة مع الفريق الأول من على مقاعد البدلاء في وقت سابق من هذا الموسم، قبل أن يحطم الرقم القياسي لأصغر لاعب سنًا يشارك أساسيًا مع الفريق، والذي كان يحمله جاك بورتر.

وشارك الحارس بورتر أساسيًا في كأس الرابطة العام الماضي حين كان عمره 16 عامًا و72 يومًا.

ونجح الجناح الأيمن داومان في القيام بأكبر عدد من المراوغات، وفاز بأكبر عدد من الالتحامات، ليحقق أرسنال فوزه الثامن تواليًا في جميع المسابقات.

رد ارتيتا على داومان 

وقال أرتيتا للصحفيين ردًا على سؤال بشأن رد فعل داومان على اختياره ضمن التشكيلة الأساسية: قائلا:" إنه يتعامل مع كل الأمور ببساطة وبشكل طبيعي وهذه هي الطريقة التي يلعب بها، وهذا هو السر في أنه لا يثير ضجة كبيرة".

وتابع: "يفعل فقط ما يجيده وهو لعب كرة القدم ويلعب بشراسة ولا يكل ولا يمل. أظهر مرة أخرى الليلة بعض المهارات المذهلة وقدرة كبيرة على مراوغة لاعبين بهذا المستوى من الدوري الممتاز في سن 15 عامًا. إنه لاعب مميز بالتأكيد".

وأضاف أرتيتا: "أشعر بسعادة خاصة لمنح الفرصة للاعب شاب لتحقيق حلمه. السعادة لا تسعني لأن الأمور سارت بشكل إيجابي للغاية".

