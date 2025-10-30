الخميس 30 أكتوبر 2025
فينيسيوس يفكر في الرحيل عن الريال وسان جيرمان يدخل سباق التعاقد معه

فينيسيوس،فيتو
فينيسيوس،فيتو

أفادت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور يفكر جدّيًا في الرحيل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "sport، فإن العلاقة بين فينيسيوس ومدرب الفريق تشابي ألونسو ليست في أفضل حالاتها، خاصة بعد أحداث الكلاسيكو الأخيرة.

وأكدت الصحيفة أن باريس سان جيرمان من أكثر الفرق التي بدأت في مفاوضات مع فينيسيوس للحصول على خدمات اللاعب.

ويمتد عقد فينيسيوس الحالي مع النادي الملكي حتى صيف عام 2027، إلا أن إدارة ريال مدريد كانت تخطط لتجديد عقده لفترة أطول، غير أن أي مفاوضات رسمية لم تبدأ حتى الآن.

ويُعد فينيسيوس أحد أبرز نجوم الفريق في السنوات الأخيرة، لكن التوتر الحالي قد يفتح الباب أمام رحيله المحتمل إلى الدوري الفرنسي إذا استمرت الأوضاع على حالها.

