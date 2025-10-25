السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليدز يونايتد يهرب من القاع بالفوز على وست هام 2-1 بالدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد، فيتو
ليدز يونايتد، فيتو

الدوري الإنجليزي، حقق فريق ليدز يونايتد فوزا مستحقا أمام ضيفه وست هام، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي ليدز يونايتد كل من برندن آرونسون في الدقيقة 4، وجوي رودون في الدقيقة، فيما سجل ماتيوس فيرنانديز هدف وست هام في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

 ليدز يونايتد يقترب من المنطقة الدافئة

بهذا الفوز رفع فريق ليدز يونايتد رصيده من النقاط إلى 11 نقطة إرتقى بها إلى المركز الثالث عشر بجدول الدوري الإنجليزي، حيث خاض 9 مباريات، فاز في ثلاث مواجهات وتعادل في اثنتين وخسر أربع مباريات.

فيما تجمد رصيد وست هام عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير، بعدما خاض 9 مواجهات، فاز في مباراة وتعادل مثلها، فيما خسر 7 مباريات.

أعلن دانيل فاركي المدير الفني لفريق ليدز يونايتد تشكيلة فريقه لمواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، وجاءت على النحو التالي:

 

تشكيل ليدز يونايتد أمام وست هام 

دخل فريق ليدز يونايتد مباراته أمام وست هام بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لوكاس بيري

الدفاع: جايدن بوجل - جوي رودون - جاكا بيول - جبريل جودموندسون - إيثان امبادو

الوسط: سيان لونجستاف - أو تاناكا - بريندن آرونسون - نواه أوكافور

الهجوم: دومينيك كالفيرت ليوين

وست هام يونايتد، فيتو
وست هام يونايتد، فيتو

تشكيل وست هام يونايتد أمام ليدز يونايتد

فيما دخل فريق وست هام يونايتد مباراته أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: ألفونس أريولا

الدفاع: أرون وان بيساكا - جان توديبو - ماكسمليان كيلمان - أوليفير سكارليس

الوسط: أندري إرفينج - توماس سوتشيك - الحاج ماليك ضيوف - كريسينسيو سامرفيل - لوكاس باكيتا

الهجوم: جارود بوين

 

 

الدوري الانجليزي ليدز يونايتد وست هام برندن آرونسون وست هام يونايتد دانيل فاركي ماتيوس فيرنانديز

