بيراميدز في اختبار الحسم الإفريقي.. لا بديل عن الفوز أمام التأمين الإثيوبي.. والسماوي يدخل معركة التأهل بعقل تكتيكي وسلاح الخبرة

في ليلة إفريقية حاسمة على استاد الدفاع الجوي، يدخل فريق بيراميدز مواجهة لا تحتمل القسمة على اثنين أمام التأمين الإثيوبي، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، تحت شعار “لا بديل عن الفوز”.

وبعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، يدرك السماوي أن أي تعثر قد يبدد حلمه في بلوغ دور المجموعات لأول مرة في تاريخه القاري.

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، يدخل اللقاء بعقل تكتيكي متزن وسلاح الخبرة الذي يتميز به نجوم الفريق، ساعيًا لتثبيت أقدامه في أول اختبار إفريقي حقيقي له مع الفريق. وبين واقعية الأداء وضرورة الحسم، يرفع بيراميدز شعار “الانتصار فقط” لإرضاء جماهيره، وتأكيد أنه قادم بقوة للمنافسة على لقب طال انتظاره.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره التأمين الإثيوبي مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي في مباراة الإياب لدور الـ٣٢ دوري أبطال أفريقيا بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

واستقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على تشكيل مباراة التأمين الأثيوبي في دور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا

تشكيل بيراميدز المتوقع في مواجهة التأمين الأثيوبي

ومن المتوقع أن يأتي التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد قطة - مهند لاشين - وليد الكرتي - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي والقناة الناقلة

وتذاع مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي عبر قناة أون تايم سبورت.

مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

وتعد تلك المباراة حاسمة لحجز تذكرة التأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال.

ويحتاج بيراميدز الي الفوز أو التعادل السلبي للتأهل الي دور المجموعات

يذكر أن مباراتي الذهاب والإياب تقامان على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بعد رفض الاتحاد الأفريقي "كاف" اعتماد ملاعب إثيوبيا.

قائمة بيراميدز في مواجهة التأمين الأثيوبي

وأعلن المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة التأمين الأثيوبي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس

طاقم حكام من مدغشقر يدير مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي

ويدير طاقم حكام من مدغشقر بقيادة الحكم ريفولالا ماندا، مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي في إطار مباريات دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعاون الحكم الإثيوبي مواطنوه، ديمبانانا أنديالفيلو المساعد الأول، وروملد برودو المساعد الثاني، وإيلفياس لومنسون الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من دولة السودان، ويراقب أداء طاقم الحكام التوجولي كومي كونيوه.

سيناريوهات تأهل بيراميدز الي دور المجموعات بدوري الأبطال

ويتأهل بيراميدز إلى دور المجموعات بدوري الأبطال في هذه الحالات:

1- الفوز بأي نتيجة.

2- التعادل السلبي بدون أهداف باعتبار أن الهدف بهدفين في تعادله الإيجابي بموقعة الذهاب.

3- التعادل الإيجابي 1-1 والفوز بضربات الترجيح.

