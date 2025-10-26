الأحد 26 أكتوبر 2025
تفريغ مقطع فيديو لمحصل بشركة شهيرة ارتكب فعلا فاضحا أمام طالبات بالتجمع

التحقيق ىفي الواقعة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ مقطع فيديو رصد من كاميرات المراقبة لمحصل بإحدى الشركات الشهيرة، لاتهامه بارتكاب فعل فاضح ومخِل بالآداب العامة أمام طالبات مدارس بالتجمع الخامس.

محصل ارتكب فعل فاضح أمام طالبات بالتجمع الخامس

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام أحد الأشخاص بارتكاب أفعال خادشة للحياء أمام عدد من الطالبات أثناء مرورهن بالقرب من إحدى المدارس بالتجمع الخامس، وتم توثيق الواقعة من خلال مقاطع فيديو التقطها بعض المواطنين.

وعقب فحص الفيديوهات وتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه محصل بإحدى الشركات، وبمواجهته بما ورد من أدلة اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

