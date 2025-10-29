رئيس جامعة عين شمس يشارك الطلاب ذوي الإعاقة السمعية فعاليات مبادرة "تمكين"

شهد محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس فعاليات اليوم الرابع للمبادرة الرئاسية "تمكين" والتي تُقام تحت رعاية محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرؤية جديدة لجامعة عين شمس لدعم الطلاب ذوي الإعاقة.



وخلال كلمته أكد محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة هي مجتمع واحد متكامل، وأن قوتنا تكمن في التنوع والاندماج بين جميع طلابنا من كل الفئات وان خلق ثقافة شاملة وداعمة يتجاوز مجرد توفير المرافق، بل يتجسد في الاحترام المتبادل، والتعاون الفعّال، وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والتميز.

كما أشاد بالدور المحوري والهام الذي يلعبه قطاع التعليم والطلاب ومركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة في الأنشطة الجامعية مشيرا إلى أن المركز شريك أساسي في صياغة الأنشطة للطلاب ذوي الاعاقة وتنفيذها بطرق تضمن الشمولية الكاملة، ما يسمح لطلابنا ذوي الإعاقة بالمشاركة بفاعلية وإبراز مواهبهم وقدراتهم في مختلف المجالات الثقافية، الرياضية، والاجتماعية.



وشارك الدكتور رئيس الجامعة الطلاب في الأنشطة المتعلقة بدعم الصم، بما في ذلك تعلّم لغة الإشارة كذلك الأنشطة الفنية الموجهة للطلاب من غير ذوي الاعاقة يقدمها لهم طلاب من ذوي الإعاقة بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، مع التركيز على تعليم الرسم.

كما تم تعليم لغة الإشارة للطلاب من غير الصم لتعزيز التواصل والدمج الفعّال إلى جانب تقديم برامج وأنشطة تستهدف تنمية المهارات لدى الطلاب الصم وغير الصم واتيكيت التعامل مع الأصم وتعليم لغة الإشارة.

وقدمت رنا الهلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة توضيح شامل لمفهوم الأصم والإعاقة السمعية بدرجاتها وأنواعها، كما استعرضت المشاكل والتحديات التي تواجه الأفراد الصم من تحديات تعليمية، اجتماعية، نفسية، تواصلية كذلك استعراض طرق العلاج والتأهيل مثل السماعات، زراعة القوقعة، وبرامج التأهيل اللغوي والنطقي، كما قدمت شرحا وافيا وتدريب على طريقة التواصل الفعّالة مع الصم، مع التركيز على لغة الإشارة ومهارات التواصل البصري والشفوي، كما ثمنت مشاركة كلية التربية قسم تربية خاصة وكلية التربية النوعية علي الدعم الطلابي الذي قدموه خلال الفعاليات.

وقدمت ماجدة شنودة صادق مترجم لغة الإشارة بالتعاون مع طلاب قسم التربية الخاصة بكلية التربية اسكتشات وعروض فنية باستخدام لغة الإشارة، ما ساهم في نشر الوعي وكسر حواجز التواصل بين الطلاب بمشاركة آمال حنفي محمود التي قدمت بعض المفاهيم المتعلقة بضعاف السمع وذوي الإعاقة السمعية.

تقام الفعاليات التي تقدم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين تحت الإشراف الإداري والتنفيذي للأستاذ إبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

