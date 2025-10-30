قبل الامتحانات، قرارات جديدة من تجارة عين شمس تهم جميع الطلاب

عقد الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية، وجاء الاجتماع في إطار الاستعدادات لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، وحرص إدارة الكلية على متابعة أوضاعهم وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

حضر الاجتماع الدكتورمحمد مرسى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة كريمة إسماعيل، مساعد العميد للشئون الأكاديمية، وذلك بقاعة على لطفي.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور فريد الجارحي أن مراقب اللجنة يمثل عميد الكلية داخل قاعة الامتحانات، ويجب أن يكون خير ممثل لها، معبرًا عن ثقته الكاملة في قدرات الحضور.

صلاحيات ومسؤوليات المراقب داخل اللجنة

وناقش الاجتماع قواعد العمل خلال فترة الامتحانات، حيث جرت مناقشة صلاحيات ومسئوليات المراقب داخل اللجنة، والحدود بين المسموح والممنوع له وللطلاب، كما تم التأكيد على ضرورة التنبيه على الطلاب بتعليمات اللجنة قبل البدء، ورصد جميع الإجراءات بدقة داخل اللجنة.

وشملت الموضوعات أيضًا التأكد من هوية الطلاب، والتعامل مع حالات الغش والشغب المختلفة وفق الإجراءات المحددة، والوقت المسموح به لدخول الطالب بعد بدء الامتحان، وكيفية التعامل مع الأخطاء المطبعية في أوراق الأسئلة.

وأوضح فريد محرم الجارحي، أن الهدف يتجاوز مجرد فرض الانضباط إلى خلق مناخ متوازن يجمع بين الالتزام باللوائح وتوفير بيئة امتحانية مستقرة، تضمن نزاهة التقييم مع مراعاة الظروف الاستثنائية للطلاب.

وفي إطار الشئون الأكاديمية، أعلن عميد الكلية عن قرارين هامين صدرا عن مجلس الكلية الموقر لصالح أعضاء الهيئة المعاونة.

تمحور القرار الأول حول إعفاء خريجي شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية من شرط تقديم شهادة "IELTS"، والاكتفاء بمتطلبات الجامعة فقط في عمليات التسجيل أو التشكيل أو المنح، بينما جاء القرار الثاني في شرط تقديم درجة "IELTS" لتكون سارية على خريجي الشعبة العربية في حال رغبوا في كتابة رسائلهم العلمية باللغة الإنجليزية.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور محرم على ضرورة حرص أعضاء الهيئة المعاونة على حضور الندوات العلمية (السيمنارات)، والمشاركة الفاعلة في كافة الفعاليات والمناسبات التي تنظمها الكلية، كما حثّهم على الانتظام في حضور المحاضرات إلى جانب كبار الأساتذة والالتصاق بهم، لاكتساب خبراتهم العملية والاستفادة من رصيدهم العلمي الثري، بما يُسهم في صقل شخصيتهم الأكاديمية والمهنية وتنميتها.

