الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزارة الصحة تغلق مركزًا غير مرخص للعلاج الطبيعي في حلمية الزيتون

وزارة الصحة تغلق
وزارة الصحة تغلق مركزًا غير مرخص للعلاج الطبيعي
ads

 أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق مركز الصفوة للعلاج الطبيعي الكائن بشارع عين شمس بميدان حلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، وذلك لتشغيله بدون ترخيص، في مخالفة صريحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.

تشديد الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية لضمان سلامة المواطنين

 جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية لضمان سلامة المواطنين، وتحت إشراف الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.

 

 وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ضبط كميات كبيرة من الأدوية غير المرخصة ومجهولة المصدر بالمركز لبيعها للجمهور، كما تم العثور على ثلاجة بها أدوية ليس عليها قائمة بالأسماء ولا بيان بدرجات الحرارة، وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أنه تم تشميع المركز وتحريز المضبوطات بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، مع تحرير محضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزير البترول يبحث مع السفير الأسترالي بالقاهرة سبل تعزيز التعاون في قطاع التعدين

وكيل الصحة بالدقهلية: تدريب العاملين بالطوارئ أولوية لتحسين جودة الرعاية الصحية

ودعا الدكتور زكي المواطنين إلى التحقق من تراخيص المراكز الطبية والعاملين بها قبل تلقي أي خدمات علاجية، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير.

الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وزارة الصحة والسكان

الجريدة الرسمية