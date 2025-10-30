الصحة: تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية في المناطق الأكثر احتياجًا للتدخل التنموي

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الإنجازات في تنفيذ التوصية الرابعة الخاصة بالتنمية البشرية من توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (2024)، قبيل انطلاق النسخة الثالثة “PHDC’25”.

تواصل الوزارة نشر تقارير تنفيذ التوصيات الـ11 تباعًا، وفق تقارير اللجنة العليا المشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان رقم 17 لعام 2025.

تطوير مهارات الشباب والفتيات رفع جودة التعليم والتدريب

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن التوصية تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية عبر تطوير مهارات الشباب والفتيات، رفع جودة التعليم والتدريب، وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية في المناطق ذات الاحتياج.

بالتعاون مع وزارات التعليم والعمل والتخطيط، نفذت الوزارة برامج تدريبية متخصصة في جميع المحافظات، مما رفع نسب الحاصلين على مهارات أساسية ومتقدمة إلى 78% مقارنة بـ62% في 2023.

أضاف “عبد الغفار” أن ورش العمل ومبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة، بما فيها تدريب رائدات الأعمال على المهارات المالية والإدارية، أدت إلى زيادة مشاركتها الاقتصادية بنسبة 15% خلال عام واحد، كما أنشأت الوزارة منصات إلكترونية وفرص تدريبية لدعم الأسر في اتخاذ قرارات مستنيرة بمجالات التعليم والصحة والتوظيف.

أشار إلى إطلاق برامج ميدانية لتمكين الفتيات والمراهقات، تشمل التوعية بحقوقهن التعليمية والصحية، بمشاركة المجتمع المدني ورجال الدين، مع التركيز على المناطق الحمراء لتقليل الفجوات التنموية، طورت الوزارة 41 منطقة حمراء عبر إنشاء مراكز رعاية أولية مجهزة، وبرامج توعية بالصحة الإنجابية وتنمية الأسرة، مع تدريب العاملين على المشورة المتكاملة.

تشكيل لجنة مشتركة لربط الخدمات الصحية بالتمكين الاقتصادي

كشف عن تشكيل لجنة مشتركة لربط الخدمات الصحية بالتمكين الاقتصادي، وتدريب أكثر من 1,200 رائدة ريفية في 6 محافظات ضمن مبادرة الألف يوم الذهبية، بالتعاون مع الأوقاف والأزهر والكنيسة لتوعية رجال الدين بقضايا الصحة الإنجابية وحقوق المرأة.

أكد أن هذه المبادرات رفعت رضا المستفيدين عن الخدمات إلى 87%، وسهولة الوصول إليها إلى 90%، مع انخفاض فجوات التعليم والتوظيف. ستواصل الوزارة إصدار تقارير دورية لاستدامة التحسن في مؤشرات التنمية البشرية، لتحقيق تأثير مباشر على جودة حياة الأسر المصرية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

