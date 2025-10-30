هيئة الدواء: إنشاء منظومة رقمية تدعم سلامة المريض وجودة الخدمات

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا مع وفد إحدى الشركات المسئولة عن تنفيذ مشروع الروشتة الرقمية وآليات دمجه داخل المنظومة الصحية الوطنية، بما يعزز جهود الدولة للتحول الرقمي وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية في القطاع الصحي والدوائي.

منظومة دوائية ذكية ومتكاملة

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن مشروع الروشتة الرقمية يمثل أحد أهم أدوات التحول نحو منظومة دوائية ذكية ومتكاملة، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى تطوير نظام رقمي يربط الطبيب والصيدلي والمريض ضمن منظومة موحدة تتيح المتابعة الدقيقة لصرف الدواء وضمان الاستخدام الآمن له.

وأضاف الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تعمل بخطى ثابتة نحو بناء منظومة دوائية رقمية مترابطة تعتمد على أحدث التقنيات، بما يضمن حوكمة تداول الدواء وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية.

وأكد أن المشروع لا يقتصر على ميكنة الإجراءات، بل يهدف إلى إرساء مفهوم جديد لإدارة الدواء قائم على التحليل الذكي للبيانات وتحقيق المراقبة الفاعلة لحركة الدواء من المصدر حتى المريض، بما يدعم سلامته ويعزز ثقة المواطن في المنظومة الصحية.

وشدد على أن الهيئة تتبنى نهج الشراكة والتكامل مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق الاستدامة في مشروعات التحول الرقمي داخل القطاع الدوائي.

وأكد أن المشروع سيسهم في تعزيز جودة الخدمة المقدمة للمريض من خلال سرعة تبادل المعلومات بين الجهات الصحية، وضمان متابعة دقيقة لحالة المريض الدوائية، كما سيتيح تحليلًا شاملًا للبيانات الصحية بما يدعم متخذي القرار في وضع سياسات دوائية أكثر فاعلية.

بناء المنظومة الرقمية الدوائية الجديدة

وأشار إلى أن هيئة الدواء تمثل حجر الأساس في بناء المنظومة الرقمية الدوائية الجديدة، من خلال إشرافها الفني والتنظيمي الذي يضمن التكامل بين جميع الجهات المشاركة، ويعزز ثقة الشركاء في نجاح المشروع.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين جميع الأطراف المشاركة لضمان تنفيذ مراحل المشروع وفق خطة زمنية محددة، بما يسهم في تحقيق التكامل الإلكتروني بين المنظومتين الصحية والدوائية، والوصول إلى نموذج متكامل للروشتة الطبية الرقمية يواكب التطورات العالمية في مجال الصحة الرقمية.

وحضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء، الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، والدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والعميد محمد طنطاوي، المشرف على التحول الرقمي ومشروعات الميكنة.

