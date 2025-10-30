الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القومي للأمومة يناقش الاستعدادات النهائية للاحتفال بأعياد الطفولة نوفمبر المقبل

د.سحر السنباطي رئيسة
د.سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة اجتماعه الدوري لأعضاء مجلس الإدارة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، وبحضور عضواته وأعضائه والأمين العام، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الهامة في مجال حماية وتنمية الطفولة.

وفى بداية الاجتماع، رحبت الدكتورة سحر السنباطي بأعضاء مجلس الإدارة مشيدة بمجهوداتهم المبذولة لخدمة قضايا الطفولة والأمومة خلال الفترة الماضية، كما تابعت الاستعدادات الخاصة بفعاليات الاحتفال بأعياد الطفولة خلال شهر نوفمبر 2025، إلى جانب مراجعة التحضيرات النهائية لاحتفالية اليوم العالمي للطفل، التي يحرص المجلس على تنظيمها سنويًّا من خلال فعاليات توعوية وتثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم.

حرص المجلس القومي للطفولة والأمومة على تعزيز منظومة حماية حقوق الطفل

كما استعرضت رئيسة المجلس أهم الجهود والأنشطة المنفذة خلال الفترة الماضية، والتي تمت بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية والشركاء الوطنيين، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص المجلس القومي للطفولة والأمومة على تعزيز منظومة حماية حقوق الطفل، وبناء جيل واعٍ يتمتع بالحماية والتمكين الكامل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وناقشت  "السنباطي"، عددا من بروتوكولات التعاون المزمع توقيعها مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني خلال الفترة المقبلة، بهدف توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الشراكات الفاعلة في مجالات حماية الأطفال، ودعم مشاركتهم، وتنمية مهاراتهم، بما يسهم في تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع لبناء بيئة آمنة وداعمة للطفل المصري.

الصحة تكشف حقيقة فرض رسوم 350 جنيها لاستخراج تصاريح الدفن

جريمة قتل عائلية تهز طنطا.. ابن ينهي حياة والده خنقا بعد أن وضع له المنوم.. ومفتش الصحة يكشف اللغز.. لعنة المال تهدم البيت البسيط

وفي ختام الاجتماع، أكدت رئيسة المجلس أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والشركاء المعنيين لتحقيق حماية شاملة للطفل المصري، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مزيد من المبادرات الوطنية والبرامج التوعوية لتعزيز ثقافة حقوق الطفل وتمكينه من المشاركة الإيجابية في المجتمع، مشددة على أن المجلس سيواصل متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع لضمان تحقيق أثر ملموس ومستدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعياد الطفولة الجهات الحكومية التنمية المستدامة الدكتورة سحر السنباطي الطفولة والأمومة القومي للطفولة والامومة المجلس القومى للطفولة والأمومة

مواد متعلقة

دراسة حديثة تحذر من علاقة الهواتف الذكية بتصلب اليدين وإجهاد المفاصل

دراسة: الإرهاق المهني تسبب في وفاة 120 ألف شخص سنويا والشباب في الصدارة

سحب مكمل غذائي ملوث ببكتيريا الإشريكية القولونية من أمريكا

الصحة تكشف حقيقة فرض رسوم 350 جنيها لاستخراج تصاريح الدفن

الأطباء تعلن بدء تطبيق قانون المسئولية الطبية رسميا

الصحة: خفض نسبة الوفيات بين حديثي الولادة إلى 16 طفلا لكل ألف مولود

وزير الصحة يعلن تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وآليات عمل صندوق التأمين ضد الأخطاء

هيئة الدواء: 108 مستحضرات مغشوشة ومهربة وغير مطابقة للمواصفات في 2025

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو المرج الجديدة - شبين القناطر

سعر الفاكهة اليوم، 6 أصناف "تصالح المصريين" بانخفاض جديد والمستورد لـ"الأغنياء"

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

سعر السمك اليوم، البلطي يودع الـ 60 جنيها لأول مرة والبوري يعود لقفزاته مجددا

6 خطوات للاستعلام عن رصيد حسابك في بنك مصر من الهاتف المحمول

آخر تطورات سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الخضار اليوم، انخفاض مبشر في معظم الأصناف و"لوثة من الجنون" تصيب الطماطم

بالزي الفرعوني، كيف احتفلت مدارس الإسكندرية بافتتاح المتحف المصري الكبير؟ (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

4 موارد لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية