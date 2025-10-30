وكيل الصحة بالدقهلية: تدريب العاملين بالطوارئ أولوية لتحسين جودة الرعاية الصحية

قام الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم بزيارة مفاجئة إلى مكتب رعاية الأمومة والطفولة بطلخا، وذلك بحضور الدكتورة فاتن سعيد، مدير الإدارة الصحية بطلخا، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال الزيارة، وجه وكيل الوزارة بعدد من التوصيات الهامة التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، مؤكدًا على أهمية تدريب العاملين بقسم الاستقبال والطوارئ على الأدلة العلمية المحدثة لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

الالتزام الكامل بمعايير السلامة

كما تابع الدكتور الجزار إجراءات التعامل مع النفايات الخطرة بغرفة النفايات، وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير السلامة والحماية البيئية، موجهًا بتفعيل دفتر الخوارج بقسم الملفات مع إعداد إحصائية يومية منتظمة لمتابعة سير العمل وتحليل الأداء بشكل دوري.

وأشاد الدكتور حمودة الجزار بجهود العاملين في قسمي التطعيمات وتنظيم الأسرة، لما حققوه من أداء متميز في خدمة المواطنين، مؤكدًا على أهمية استمرار العمل بروح الفريق لتحقيق أعلى معدلات الجودة في تقديم الخدمات الصحية.

وفي سياق متصل، أوصى وكيل الوزارة بضرورة تفعيل العلاج التحفظي بعيادة الأسنان لتحسين الخدمات العلاجية المقدمة، كما لاحظ وجود نقص في بعض الأدوية الأساسية، ووجه بسرعة توفيرها لضمان استمرارية تقديم العلاج للمراجعين.

وأكد الدكتور الجزار أن تدريب العاملين وتفعيل العلاج التحفظي يمثلان أولوية في خطة تطوير خدمات الرعاية الصحية، مشددًا على أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيفًا لبرامج التدريب وتوفيرًا مستمرًا للأدوية الناقصة لتحسين مستوى الخدمة في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمتابعة مستوى الخدمات الصحية ميدانيًا والعمل على تطويرها بما يخدم المواطنين في مختلف مراكز المحافظة.

