طريقة عمل الكوردن بلو، أكلة سريعة التحضير وشهية

 طريقة عمل الكوردن بلو تعد من أشهر الأطباق العالمية في المطبخ الأوروبي، وبالأخص المطبخ السويسري والفرنسي. 

يتميز هذا الطبق بمذاقه الشهي وقوامه المقرمش من الخارج والطري من الداخل، حيث يتكوّن أساسًا من شرائح الدجاج المحشوة بالجبن ولحم الرومي المدخن أو اللانشون، ثم تُغطى بالبقسماط وتُقلى أو تُخبز للحصول على لون ذهبي جذاب ونكهة غنية
 

يُعتبر هذا الطبق مناسبًا للعزائم والمناسبات الخاصة، كما يُمكن تقديمه كوجبة فاخرة في المنزل بطريقة بسيطة ومكونات متوفرة.
 


مكونات عمل الكوردن بلو
 

لتحضير الدجاج:
4 صدور دجاج مخلية من العظم والجلد
ملح وفلفل أسود
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة
نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة
شريحة جبن شيدر أو موزاريلا لكل قطعة
شريحة رومي مدخن أو لانشون لكل قطعة

 

للتغليف:
كوب دقيق
بيضتان مخفوقتان
كوب بقسماط مطحون
ملعقة صغيرة زعتر أو أوريغانو اختياريًا لإضافة نكهة

 

للقلي أو الخبز:
زيت للقلي
أو ملعقتان كبيرتان زيت + الزبدة للخبز في الفرن

 

طريقة التحضير
تجهيز صدور الدجاج:
يتم غسل صدور الدجاج جيدًا وتصفيتها من الماء. توضع كل صدر داخل كيس بلاستيكي أو بين ورقتين من ورق الزبدة، ثم تُطرق بمطرقة المطبخ أو النشابة حتى تصبح رقيقة نسبيًا لسهولة الحشو والتسوية.

 

التتبيل:
تُتبل صدور الدجاج بالملح، الفلفل الأسود، البابريكا، الثوم البودرة والبصل البودرة لضمان توزيع النكهات جيدًا. يُفضّل ترك الدجاج في التتبيلة لمدة نصف ساعة للحصول على نكهة أفضل.

الحشو:
تُوضع شريحة لانشون أو رومي مدخن فوق الدجاج، ثم تُضاف شريحة الجبن. تُلف شريحة الدجاج بإحكام، ويمكن استخدام أعواد الأسنان لتثبيتها ومنع التفكك أثناء الطهي.

 

التغليف:
تُغمس قطع الدجاج في الدقيق أولًا، ثم في البيض المخفوق وأخيرًا في البقسماط الممزوج بالأعشاب. لضمان تغليف قوي، يُفضّل تكرار الخطوة مرة أخرى (أي وضعها مرة ثانية في البيض ثم البقسماط).

 

الطهي:
القلي: تُسخن كمية من الزيت على نار متوسطة، وتُقلى قطع الكوردن بلو حتى تصل إلى اللون الذهبي، ثم تُرفع وتُصفى على ورق مطبخ.

الخبز في الفرن: توضع القطع في صينية مدهونة بالقليل من الزيت والزبدة، وتُخبز على درجة حرارة 180 لمدة 25–30 دقيقة حتى تنضج وتصبح ذهبية.

 

طريقة التقديم
يُقدّم الكوردن بلو ساخنًا مع أطباق جانبية مثل البطاطس المقلية أو البيورية، والخضار السوتيه أو السلطة الخضراء، كما يمكن إضافة صوصات لذيذة مثل صوص المستردة بالعسل أو صوص المشروم أو الكريمي الأبيض لإضافة لمسة فاخرة.

 

نصائح للحصول على كوردن بلو مثالي
 

اختيار صدور دجاج طرية وطازجة.
التأكد من طرق الدجاج جيدًا لسهولة اللف.
غلق الأطراف جيدًا لمنع خروج الجبن أثناء الطهي.
يمكن وضع القطع في الثلاجة لمدة 20 دقيقة قبل القلي لتتماسك أكثر.
للدايت ينصح بالخبز بدلًا من القلي لتقليل السعرات.

الجريدة الرسمية