طريقة عمل النجرسكو، طبق إيطالي بنكهة شرقية شهية

النجرسكو من الأكلات الإيطالية الشهيرة التي انتقلت إلى المطبخ المصري والعربي بشكل واسع، وأصبحت من الأطباق المحببة لدى الكبار والصغار على حد سواء.





تمتاز النجرسكو بمذاقها الغني والقوام الكريمي الناتج عن خليط المكرونة مع الصوص الأبيض (البشاميل) وقطع الدجاج أو اللحم، مما يجعلها وجبة متكاملة ومشبعة تصلح للعزومات أو كوجبة رئيسية فاخرة في المنزل.



تُعد النجرسكو من الوصفات التي تجمع بين البساطة والفخامة، فهي لا تحتاج إلى مكونات معقدة، وفي الوقت نفسه تمنح مائدة الطعام لمسة من الأناقة والمذاق الإيطالي المميز. كما أنها وصفة مرنة يمكن تعديلها حسب الذوق، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لكل أم تبحث عن وجبة متكاملة يحبها جميع أفراد الأسرة.



فيما يلي طريقة تحضير النجرسكو بالدجاج خطوة بخطوة، مع بعض الأسرار التي تمنحها القوام والمذاق المثالي.



مكونات عمل النجرسكو:

نصف كيلو مكرونة قلم أو فيتوتشيني.

2 صدور دجاج مقطعة شرائح رفيعة أو مكعبات صغيرة.

بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا.

2 فص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

كوب فلفل ألوان مقطع شرائح (اختياري).

كوب فطر (عيش الغراب) مقطع شرائح.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة جوزة الطيب (اختيارية لإضافة نكهة مميزة).

كوب جبنة موتزاريلا مبشورة.

نصف كوب جبنة رومي أو بارميزان مبشورة.

مكونات البشاميل:

3 ملاعق كبيرة زبدة.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

3 أكواب حليب دافئ.

ملح وفلفل أبيض.

رشة جوزة الطيب.

طريقة التحضير:

سلق المكرونة:



في قدر كبير من الماء المغلي المملح، تُسلق المكرونة حتى تُصبح شبه ناضجة (حوالي 7 دقائق)، ثم تُصفّى وتُغسل بالماء البارد حتى لا تلتصق.

تحضير الدجاج:



في مقلاة على النار، تُسخّن الزبدة والزيت معًا، ثم تُضاف البصلة المفرومة ويُقلب الخليط حتى يذبل.

يُضاف الثوم ثم شرائح الدجاج، ويُتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب.

بعد أن يبدأ الدجاج في النضج، يُضاف الفلفل الألوان والفطر ويُقلب الخليط حتى تمتزج النكهات جيدًا.

يُترك المزيج على نار هادئة لمدة 5 دقائق ثم يُرفع من على النار.

تحضير البشاميل:



في قدر آخر، تُذاب الزبدة ثم يُضاف الدقيق ويُقلب جيدًا لمدة دقيقة حتى يكتسب لونًا ذهبيًا فاتحًا.

يُضاف الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر باستخدام المضرب اليدوي حتى لا يتكتل الخليط.

بعد أن يغلظ القوام، يُضاف الملح والفلفل الأبيض ورشة جوزة الطيب، ويُترك ليغلي قليلًا حتى يصبح الصوص ناعمًا وكثيفًا.

تجميع الطبق:



في وعاء كبير، تُخلط المكرونة المسلوقة مع نصف كمية البشاميل والدجاج المطهو جيدًا.

في صينية فرن مدهونة بالزبدة، توضع نصف كمية المكرونة، ثم تُوزع طبقة من الجبن المبشور فوقها.

تُضاف بقية المكرونة ويُغطى الوجه ببقية صوص البشاميل، ثم تُوزع الجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي على السطح.

الخبز في الفرن:



تُدخل الصينية إلى فرن مُسخّن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة تتراوح بين 25 و30 دقيقة، حتى يتحمّر الوجه ويكتسب لونًا ذهبيًا شهيًا.

تُترك النجرسكو لتبرد قليلًا قبل التقديم حتى تتماسك الطبقات.

النجرسكو

نصائح للحصول على نجرسكو مثالية:

لا تسلقي المكرونة حتى تمام النضج لأنها ستكمل طهيها داخل الفرن مع الصوص.

يمكن إضافة القليل من الكريمة اللبّاني7 إلى البشاميل لمذاق أغنى وقوام كريمي أكثر.

يفضل استخدام خليط من نوعين من الجبن (مثل الموتزاريلا والرومي) لمنح النكهة توازنًا رائعًا.

يمكنكِ استبدال الدجاج بقطع اللحم المفروم أو التونة حسب الرغبة.

