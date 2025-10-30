5 ألوان تناوليهم يوميا حفاظا على نضارة بشرتك وشبابها

نضارة البشرة من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا لأنها تعنى عن استخدام مستحضرات التجميل التى تدمر البشرة وتعمل بشيخوختها.

وتحرص الفتيات على العناية بالبشرة من حيث الترطيب اليومى المستمر وشرب الماء بانتظام والنوم الجيد المنتظم والاهتمام بالتغذية السليمة.

5 ألوان من الخضروات تعزز نضارة البشرة

ويقول الدكتور مجدى نزيه، استشارى التغذية العلاجية، إن سر نضارة البشرة فى التغذية السليمة التى تمد الجسم والبشرة بالعناصر الغذائية المهمة، وللحصول على بشرة نضرة وأكثر شباب وحيوية، يجب تناول 5 ألوان من الخضروات يوميا، وهو الأحمر والأبيض والأصفر والأخضر والبرتقالى.

خضروات مهمة لنضارة البشرة

كيفية تناول الخضروات يوميا

وأضاف نزيه، أن تناول هذه الخضروات يكون من خلال وضعها فى طبق السلطة الخضراء يوميا، حيث يجب وضع الطماطم أو البنجر مع الثوم أو البصل مع الخس والليمون مع الفلفل الأصفر أو الجزر أو الخضروات الورقية الخضراء أو الخيار وهكذا، لضمان الحصول على نسبة عالية من الماء والألياف والعناصر الغذائية المهمة التى تعزز من جمال البشرة ونضارتها وتحميها من التجاعيد المبكرة.

وتابع: إن البنجر يباع بأسعار أقل من الطماطم فيمكن الاستغناء عن الطماطم والاكتفاء بالبنجر، واللون الأصفر هنا لعصير الليمون والخس البلدى وليس الفلفل الألوان لأنه يدخل ضمن اللون البرتقالي، مشيرا إلى ضرورة اختيار الخضروات الطازجة والطبيعية، وعلى سبيل المثال اختيار الخس البلدى وليس الكابوتشا لأن الخس العادى يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات المهمة التى يحتاجها الجسم.

