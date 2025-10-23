مشروبات تعزز نضارة البشرة وتمنحها إشراقة طبيعية

الحفاظ على بشرة نضرة ومشرقة لا يعتمد فقط على مستحضرات التجميل أو الماسكات الخارجية، بل يرتبط بشكل كبير بما يدخل الجسم من عناصر غذائية وسوائل. فالبشرة مرآة لما يحدث داخل الجسم، وما نشربه يوميًا له تأثير مباشر على ترطيبها، مرونتها، وحيويتها.





أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن نضارة البشرة لا تأتي من مستحضر خارجي فقط، بل من أسلوب حياة صحي يوازن بين التغذية والترطيب والنوم.



أضافت الدكتورة مروة، أن إدخال بعض المشروبات الطبيعية يمكنه أن يمنح الجلد إشراقة حقيقية من الداخل، فهي تغذي الخلايا، وتنشط الدورة الدموية، وتدعم إنتاج الكولاجين، لتصبح البشرة أكثر صفاء ولمعانًا دون الحاجة إلى حلول مكلفة أو مؤقتة.



مشروبات طبيعية تمنح البشرة النضارة

في هذا التقرير تقدم الدكتورة مروة، أبرز المشروبات الطبيعية التي تعزز نضارة البشرة من الداخل وتساعد في مقاومة علامات التعب والجفاف والبهتان.



1. الماء: سر الجمال الأول

الماء هو العنصر الأساسي للحياة ولجمال البشرة على حد سواء. فالجفاف الداخلي يؤدي إلى فقدان البشرة لمرونتها وظهور الخطوط الدقيقة والبقع الباهتة.

ينصح خبراء الجلد بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، ويمكن زيادة الكمية في الأيام الحارة أو عند بذل مجهود بدني.

الماء يساعد على:

طرد السموم من الجسم.

تنشيط الدورة الدموية.

دعم إنتاج الكولاجين الطبيعي.

الحفاظ على امتلاء الخلايا الجلدية بالرطوبة.

ولتعزيز الفائدة، يمكن تناول ماء منقوع الفواكه (مثل شرائح الخيار، الليمون، والنعناع) كخيار منعش وغني بمضادات الأكسدة.

2. ماء جوز الهند: ترطيب فوري ولمعان طبيعي

يُعرف ماء جوز الهند بأنه "مشروب الجمال الطبيعي"، فهو غني بالإلكترولايتات والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم التي توازن ترطيب الجلد.

فوائده للبشرة تشمل:

ترطيب عميق من الداخل.

تحسين مرونة الجلد.

تهدئة التهابات البشرة وحب الشباب بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.

كما أنه منخفض السعرات الحرارية ويمكن استبداله بالمشروبات الغازية أو العصائر المحلاة للحصول على بشرة أكثر صحة.

3. عصير الجزر: فيتامين الجمال “A”

يُعد الجزر من أكثر الأطعمة المفيدة للبشرة بفضل غناه بفيتامين A ومضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين.

عصير الجزر يساعد على:

توحيد لون البشرة.

الحد من حب الشباب والالتهابات.

تأخير علامات الشيخوخة.

تعزيز إشراقة طبيعية للبشرة.

يمكن تناوله بمفرده أو مع القليل من عصير البرتقال لزيادة جرعة فيتامين C، مما يعزز امتصاص العناصر المفيدة.

4. الشاي الأخضر: مضاد أكسدة خارق

الشاي الأخضر غني بمركبات الكاتيشين التي تحمي خلايا الجلد من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية والتلوث.

فوائده الأساسية للبشرة:

حماية الكولاجين من الانهيار.

تقليل الالتهابات والاحمرار.

مكافحة البثور بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.

كما يمكن شرب كوب يوميًا أو استخدامه كـ “تونر طبيعي” للبشرة بعد التبريد، للحصول على نتائج مزدوجة من الداخل والخارج.

5. عصير الرمان: إشراقة الشباب

يعتبر الرمان من أقوى الفواكه المضادة للأكسدة، فهو يحتوي على البوليفينولات التي تحارب الجذور الحرة المسؤولة عن شيخوخة الجلد.



فوائد عصير الرمان للبشرة:

تعزيز تجدد خلايا الجلد.

تحسين الدورة الدموية الدقيقة في الوجه مما يمنح توهجًا طبيعيًا.

دعم إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وهما أساس البشرة المشدودة.

يمكن شرب كوب واحد يوميًا دون إضافة سكر للحفاظ على فوائده كاملة.

6. عصير الخيار والنعناع: نضارة وانتعاش

الخيار غني بالماء والسيليكا، وهما عنصران يساعدان في الحفاظ على ترطيب الجلد ومرونته.

إضافة النعناع تعزز من فاعلية العصير في تنقية الجسم وتحسين الهضم، ما ينعكس إيجابًا على البشرة.

هذا المشروب مثالي خاصة في الصيف، ويمكن تحضيره بسهولة بخلط خيار مقشر، أوراق نعناع طازجة، والقليل من عصير الليمون.

7. عصير البنجر (الشمندر): لون صحي للبشرة

الشمندر يحتوي على الحديد والفولات وفيتامين C، وهي عناصر تعزز تدفق الدم إلى الجلد.

يساعد على:

تحسين لون البشرة ومنحها احمرارًا طبيعيًا.

تقليل البهتان الناتج عن فقر الدم.

تنشيط خلايا الجلد وتجديدها.

يمكن خلطه مع التفاح والجزر لعمل عصير “ديتوكس” فعّال يعيد النضارة والحيوية.

8. الحليب الذهبي (الكركم بالحليب): إشراقة من الداخل

مشروب الكركم بالحليب الدافئ أو ما يُعرف بـ"الحليب الذهبي" من أشهر المشروبات في الطب الهندي القديم (الأيورفيدا).

الكركم غني بمركب الكركمين الذي يمتلك خصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهابات.

فوائده تشمل:

توحيد لون البشرة.

تهدئة الالتهابات الجلدية.

مكافحة التصبغات.

لتحضيره، يُغلى كوب من الحليب (حيواني أو نباتي) مع نصف ملعقة صغيرة من الكركم والعسل للتحلية.

9. عصير الليمون والماء الفاتر: تطهير ونقاء

يُعتبر كوب ماء دافئ مع عصير نصف ليمونة صباحًا من أكثر العادات البسيطة التي تعزز صفاء البشرة.

هذا المشروب:

ينشط الكبد في طرد السموم.

يمد الجسم بفيتامين C الذي يحفز إنتاج الكولاجين.

يمنح البشرة إشراقة صحية بمرور الوقت.

يفضل تناوله على معدة فارغة صباحًا، مع تجنب الإفراط فيه لمن يعانون من حموضة المعدة.

10. العصائر الخضراء (Green Smoothies): غذاء وجمال في كوب

الخليط من السبانخ، الكرفس، التفاح الأخضر، الخيار، والزنجبيل يُعتبر مشروبًا كاملًا يدعم نضارة البشرة.

تحتوي العصائر الخضراء على:

فيتامينات A وC وE.

معادن مهمة مثل الزنك والمغنيسيوم.

ألياف تساعد في تنظيف الجهاز الهضمي، ما ينعكس على صفاء الجلد.

الانتظام في تناول كوب واحد يوميًا كوجبة خفيفة يحقق نتائج ملحوظة خلال أسابيع.

مشروبات عشبية مفيدة

نصائح هامة للاستفادة القصوى من المشروبات

الاستمرارية: النتيجة لا تظهر بين يوم وليلة، بل تحتاج إلى انتظام لعدة أسابيع.

التقليل من السكر: لأن السكر الزائد يسرّع الشيخوخة الجلدية.

التوازن الغذائي: المشروبات وحدها لا تكفي دون تغذية متوازنة ونوم جيد.

تجنب المشروبات الغازية والكافيين الزائد: لأنها تسبب الجفاف وتؤثر سلبًا على مظهر البشرة.

