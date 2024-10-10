طريقة عمل الكيكة الإسفنجية، لعمل التورتة والجاتوه
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية، الكيكة الإسفنجية من أنواع الكيكة الشهيرة التى تستخدم فى عمل التورتة والجاتوه ولها مذاق مميز ولا يقاوم.
وطريقة عمل الكيكة الاسفنجية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لتحضير التورتة فى المنزل.
وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الكيكة الإسفنجية.
مكونات عمل الكيكة الإسفنجية:
5 بيضات كبيرة
كوب سكر
كوب دقيق منخول
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة ملح
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية:
- سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية (350 فهرنهايت).
- ادهنى قالب الكيك بالزبدة ورشيه بالقليل من الدقيق.
- في وعاء كبير، اكسري البيض وأضيفي السكر.
- باستخدام الخفاقة الكهربائية، اخفقي الخليط على سرعة عالية لمدة 8-10 دقائق حتى يصبح الخليط كثيفًا وبلون فاتح.
- أضيفي الفانيليا واخفقي قليلًا حتى تتجانس.
- في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح.
- قومي بإضافة خليط الدقيق تدريجيًا إلى مزيج البيض والسكر، مع التقليب بلطف باستخدام ملعقة خشبية أو مطاطية من الأسفل إلى الأعلى، حتى لا يخرج الهواء من الخليط.
- اسكبي الخليط في القالب المعد مسبقًا.
- ضعي القالب في الفرن المُسخن مسبقًا واخبزي الكيكة لمدة 25-30 دقيقة أو حتى يتم اختبار النضج بغرز عود خشبي في وسط الكيكة ويخرج نظيفًا.
- بعد أن تنضج، أخرجي الكيكة من الفرن واتركيها لتبرد في القالب لمدة 10 دقائق، ثم أخرجيها من القالب واتركيها لتبرد تمامًا على رف سلكي.
- يمكنك إضافة نكهة مثل قشر الليمون أو البرتقال إلى الخليط لتعزيز الطعم، أو تزيين الكيكة بالكريمة أو الفواكه بعد تبريدها.
ولعمل الكيك العادي
مكونات عمل الكيكة العادية:
3 أكواب دقيق فاخر بدرجة حرارة
5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة
كوب لبن حليب بدرجة حرارة الغرفة
كوب سمن على زيت ذرة بدرجة حرارة الغرفة
كيس فانيليا
كيس بيكينج بودر
2 كوب سكر
طريقة عمل الكيكة العادية الهشة:
- نشعل الفرن ونتركه يسخن.
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام فاتح اللون.
- ثم نضيف له اللبن الحليب والسمن والزيت ونستمر فى خفق المكونات.
- ثم نضيف السكر تدريجيا مع الضرب حتى نحصل على قوام متجانس ونتأكد من أن السكر اختفى تماما.
- ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق والبيكينج بودر.
- ثم نضيف لهم خليط البيض واللبن تدريجيا مع التقليب الجيد، حتى يختفى الدقيق تماما ونحصل على عجين كريمى ناعم خالى من أى تكتلات.
- ثم نحضر صينية فرن متوسطة وندهنها زبد ونعفرها بالدقيق.
- ثم نصب عجين الكيك فى صينية الفرن.
- وندخلها الفرن الساخن ونتركها لمدة 30 دقيقة.
- مع مراعاة عدم فتح الفرن نهائيا طوال هذه الفترة.
- بعدها نخرج الكيك من الفرن ويجب عمل اختبار لنضجها من المنتصف، حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.
- يجب مراعاة أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة حتى تكون الكيك ناجحة وهشة.
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