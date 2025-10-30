الخميس 30 أكتوبر 2025
بدء التسجيل في الاجتماع الأول لعمومية الأهلي

يعقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية للنادي الأهلي، اليوم، في مقر النادي بالجزيرة، لاختيار مجلس إدارة جديد لقيادة النادي في السنوات الأربع المقبلة. 

وبدأ التسجيل في الجمعية صباح اليوم وحتى السابعة مساءً، ويجوز لرئيس اللجنة القضائية مدها حتى التاسعة مساءً، إذا اقتضت ظروف العملية الانتخابية ذلك.  

ويكتمل النصاب القانوني لعمومية النادي الأهلي بحضور 50% +1 من الأعضاء، أي ما يزيد على 75 ألف عضو وهو ما يُعتبر أمرًا صعبًا للغاية.

ومن المنتظر أن يتم تأجيل مناقشة جدول الأعمال لغد الجمعة؛ إذ يتطلب غدا حضور 5 آلاف عضو لاكتمال النصاب القانوني.  

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية ملفات مهمة وفي مقدمتها، التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 30ـ6ـ2025 عن الفترة من 1ـ7ـ2024 حتى 30ـ6ـ2025، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد.  

ومن المنتظر أن تناقش الجمعية العمومية أيضا، تقرير مراقب الحسابات واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30ـ6ـ2025، ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2025ـ2026، وانتخاب مجلس الإدارة للدورة 2025ـ2029. 

