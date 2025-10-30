التشكيل المتوقع لـ أهلي جدة أمام الرياض بالدوري السعودي

يستقبل أهلي جدة، فريق الرياض، اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة السابعة الدوري السعودي.

والتقى الفريقان في دوري المحترفين في أربع مباريات، فاز الأهلي في ثلاث مباريات وسجل 10 أهداف، وفاز الرياض في مباراة واحدة وسجل هدفين.



ويحتل أهلي جدة المركز الخامس برصيد 12 نقطة، بعدما فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مثلها.

بينما يحتل الرياض المركز الثالث عشر بست نقاط، حيث فاز في مباراتين وخسر في أربعة أخرى.

موعد مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026

وتمتلك شبكة قنوات "ثمانية" حقوق بث مباريات الدوري السعودي، وستقوم بنقل مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026.

التشكيل المتوقع لأهلي جدة أمام الرياض

حراسة المرمى: ميندي

في خط الدفاع: مجرشي، ديميرال، إيبانيز، دامس

في خط الوسط: الجهني، ميلوت، أتانجا

في خط الهجوم: أبو الشامات، البريكان، محرز.

ومع أن الأهلي لم يظهر بالشكل المطلوب في مبارياته الأخيرة، لكنه حقق نتائج إيجابية كان آخرها الفوز على النجمة بهدف نظيف، قبل أن يتغلب على الباطن بثلاثية في مسابقة كأس الملك، ويسعى هذا المساء جاهدًا لحسم النقاط الثلاث ليبقى قريبًا من أندية المقدمة.



أما الرياض فنجح في إيقاف سلسلة الهزائم وحقق فوزًا مهما على الخلود في مباراته الأخيرة، ويأمل أن يكون حاضرًا اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل على أقل تقدير.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.