موعد مباراة نيوم والخلود بالدوري السعودي

يلتقي فريق نيوم السعودي، بقيادة المدافع المصري أحمد حجازي، في مواجهة قوية نظيره الخلود، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.



موعد مباراة نيوم والخلود في دوري روشن



ومن المقرر أن يكون موعد المباراة التي ستجمع بين الطرفين، اليوم الخميس، في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل نيوم اللقاء وعينه على استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية أمام الخليج، في مواجهة لم ينجح خلالها الفريق في استغلال الفرص الهجومية التي أُتيحت له، ليكتفي بنقطة واحدة رفعت رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.

في المقابل، يعيش فريق الخلود حالة معنوية مرتفعة بعد فوزه المثير على النجمة في دور الـ16 من كأس الملك، وهي المباراة التي امتدت إلى الوقت الإضافي قبل أن يحسمها الفريق لصالحه، ما منحه دفعة قوية قبل مواجهة الليلة.

ويحتل الخلود المركز التاسع في الترتيب برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة واحدة فقط خلف نيوم.

