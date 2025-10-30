الخميس 30 أكتوبر 2025
فلامنجو يحجز بطاقة نهائي ليبرتادوريس بعد تعادله سلبيا مع راسينج كلوب الأرجنتيني

فريق فلامنجو،فيتو

تأهل فريق فلامنجو لنهائي «ليبرتادوريس»، بعد التعادل أمام نظيره راسينج كلوب الأرجنتيني، سلبيا على ملعب «خوان دومينجو بيرون»، في إياب نصف نهائي البطولة  الأشهر للأندية بقارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم للأندية 2029 ولمسابقة فيفا الإنتركوننيننتال التي يشارك بها فريق بيراميدز بطل أفريقيا، بمجموع لقاءي الذهاب والإياب بنتيجة 1-0

وفي مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب «ماراكانا»، حقق فريق فلامنجو البرازيلي، الفوز على نظيره راسينج كلوب الأرجنتيني، بهدف دون رد.

وأكدت تقارير برازيلية أن فلامنجو حتى الآن حصل على 11 مليون دولار فقط لوصوله لنهائي كوبا ليبرتادوريس.

وفي حال أنهى البطولة وصيفا سيحصل على 7 ملايين دولار إضافية.

واضافت التقارير إلى أنه إذا توج باللقب ستكون الجائزة المالية 24 مليون دولارا إضافية.

وبهذه النتيجة، صعد فريق فلامنجو البرازيلي لنهائي بطولة «كوبا ليبرتادوريس»، لينتظر الفائز من مباراة مواطنه بالميراس ونظيره ليجا دي كيتو الإكوادوري، المقررة صباح غد الجمعة على ملعب «أليانز باركي».

