موعد مباراة مصر وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم للناشئين لكرة اليد

منتخب مصر لليد،فيتو
منتخب مصر لليد،فيتو

يواجه منتخب مصر لكرة اليد تحت 17 عامًا، نظيره الإسباني، اليوم الخميس، في نصف نهائي منافسات بطولة كأس العالم للناشئين.


تأهل منتخب مصر إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للناشئين المقامة في المغرب، بتصدره للمجموعة الأولى من 3 انتصارات.

 

وكان منتخب مصر، قد فاز في لقاء الجولة الأولى أمام البرازيل وفي الجولة الثانية حقق الفوز على منتخب أمريكا، وفي مباراة الجولة الثالثة فاز على صاحب الأرض منتخب المغرب.

وصعد منتخب مصر، إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، ليضرب موعدًا مع المنتخب الإسباني متصدر المجموعة الثانية.

موعد مباراة مصر وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد


وتقام مباراة مصر وإسبانيا، في دور نصف النهائي من بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، اليوم الخميس  30 أكتوبر  في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت مصر.

 

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد إسبانيا في كأس العالم لليد تحت 17 سنة


ويمكن مشاهدة مباراة مصر ضد إسبانيا في كأس العالم لليد تحت 17 سنة عبر شاشة أون سبورت والرياضية المغربية.

