أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الشبكات العلمية القومية في الأول من نوفمبر 2025، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، ودعمًا لبناء منظومة بحثية وطنية متكاملة.

تهدف المرحلة الجديدة إلى تجميع المدارس العلمية المصرية المتميزة وربط الجهود البحثية المتخصصة لتعزيز التكامل في البحوث وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية.

تشمل الشبكات الجديدة:

* سلامة الغذاء والتغذية

* ⁠التغيرات المناخية

* ⁠الحوسبة الكمومية والتعلم الآلي

إلى جانب استكمال الشبكات القائمة في مجالات المسابك، النانوتكنولوجي، المعشبات، والتنمية المستدامة والحوكمة.

تم تخصيص 3 ملايين جنيه مصري لكل شبكة على مدى ثلاث سنوات.

وأكدت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية لتوحيد الجهود البحثية وتحفيز التعاون والابتكار، فيما أوضح الأستاذ الدكتور أحمد جبر، المشرف علي قطاع المجالس النوعية أن الشبكات تمثل نموذجًا للتعاون المؤسسي بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي، دعمًا لأولويات الدولة ورؤية مصر 2030.

