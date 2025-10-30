الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بالأسماء، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
ads

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتور حسام الدين شوقي عبد الله رسلان، نائبًا لرئيس جامعة المنيا لشئون الدراسات العليا والبحوث.

• الدكتور أيمن يحيى أمين مصطفى، عميدًا لكلية الزراعة، جامعة القاهرة.

• الدكتور أحمد سمير محمد شحاتة، عميدًا لكلية الطب البيطري، جامعة القاهرة.

• الدكتورة هبة صبري عطية سلامة، عميدًا لكلية الزراعة، جامعة الإسكندرية.

• الدكتور إسلام أمين زكي عبد الوكيل، عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنين، جامعة الإسكندرية.

• الدكتور ضياء الدين مصطفى عبده البنا، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية، جامعة بني سويف.

• الدكتور خالد علي أحمد النسر، عميدًا لكلية الطب البيطري، جامعة بني سويف.

• الدكتورة سماء إمام محمود الدق، عميدًا لكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، جامعة بني سويف.

• الدكتور أبو بكر محمد الطيب عبد الشكور محمد، عميدًا لكلية العلوم، جامعة أسيوط.

• الدكتورة إيناس أحمد عبد الحافظ محمود، عميدًا لكلية الطب البيطري، جامعة أسيوط.

• الدكتور محمد محمد سليمان محمود، عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية، جامعة أسيوط.

• الدكتورة أمل فاروق عبد الجواد بدوي الجمل، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات، جامعة الزقازيق.

• الدكتورة نهى أحمد الدسوقي صالح هيكل، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات، جامعة المنصورة.

• الدكتور إبراهيم أحمد مصطفى أحمد الكفراوي، عميدًا لكلية الطب البيطري، جامعة مدينة السادات.

• الدكتور حسام حمدي عبد الحميد السيد عوض، عميدًا لكلية التربية، جامعة حلوان.

• الدكتورة سماح محمد الصاوي إبراهيم فايد، عميدًا لكلية الآداب، جامعة دمنهور.

• الدكتور سمير أحمد محمد الشاذلي، عميدًا لكلية الطب البيطري، جامعة كفر الشيخ.

• الدكتورة نجوى أحمد عبد الله واعر، عميدًا لكلية التربية، جامعة الوادي الجديد.

• الدكتور أحمد محجوب أحمد شعلان، عميدًا لكلية الزراعة الصحراوية والبيئية، جامعة مطروح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي الجامعات المصرية جامعة القاهرة جامعة المنصورة كلية الحاسبات والمعلومات كلية الفنون التطبيقية وزير التعليم العالي

مواد متعلقة

مناشدة ونصيحة، تعليمات هامة من شركات الطيران للمسافرين خلال التوقيت الشتوي

إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الشبكات العلمية القومية

نائب وزير التعليم العالي: نستهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام

رئيس جامعة عين شمس يشارك الطلاب ذوي الإعاقة السمعية فعاليات مبادرة "تمكين"

تيودور بلهارس للأبحاث يشارك في المؤتمر الدولي للجمعية المصرية للميكروسكوب الإلكتروني 2025

أيمن عاشور يبحث سبل التعاون مع بريطانيا وإندونيسيا في التعليم

وزير التعليم العالي يشارك في مؤتمر "Going Global" بلندن ويجتمع مع الطلاب المصريين

جامعة عين شمس توقع شراكة لتقديم برنامج القيادة في مجال الأعمال بالقطاع الصحي

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو المرج الجديدة - شبين القناطر

سعر الفاكهة اليوم، 6 أصناف "تصالح المصريين" بانخفاض جديد والمستورد لـ"الأغنياء"

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

سعر السمك اليوم، البلطي يودع الـ 60 جنيها لأول مرة والبوري يعود لقفزاته مجددا

6 خطوات للاستعلام عن رصيد حسابك في بنك مصر من الهاتف المحمول

آخر تطورات سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الخضار اليوم، انخفاض مبشر في معظم الأصناف و"لوثة من الجنون" تصيب الطماطم

بالزي الفرعوني، كيف احتفلت مدارس الإسكندرية بافتتاح المتحف المصري الكبير؟ (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

4 موارد لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية