كلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس تطلق مبادرة أتوبيس المكتبة المتنقلة

استضافت كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، فعاليات مبادرة أتوبيس المكتبة المتنقلة التابعة لجمعية مصر الجديدة، وذلك بمركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالكلية، ضمن جهود الجمعية لنشر الثقافة والمعرفة بين الأطفال.

وجاء ذلك في إطار التعاون المجتمعي وخدمة قضايا الطفولة، وتحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تعزيز الأنشطة التعليمية والثقافية وخدمة المجتمع

وأكدت الدكتورة هويدا الجبالي، عميدة الكلية، أن الكلية حرصت على استضافة المبادرة فور تلقي الدعوة، إيمانًا منها بأهمية الدور الثقافي والتربوي في تنمية وعي الأطفال، مشيرة إلى أن هذا التعاون يعكس التزام الكلية وجامعة عين شمس بتعزيز الأنشطة التعليمية والثقافية وخدمة المجتمع.

وأضافت أن المشاركة في هذه المبادرة تمثل نموذجًا واقعيًا لدور الجامعة في تنمية البيئة وخدمة المجتمع، مثمنةً دعم الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لمثل هذه الأنشطة التي تُسهم في ترسيخ قيم الدمج والتكافل المجتمعي ونشر الوعي الثقافي بين الأطفال.

وكان في استقبال وفد جمعية مصر الجديدة قيادات الكلية برئاسة العميدة، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس، من بينهم الدكتور عمرو نحلة، مدير وحدة ضمان الجودة، والدكتورة مروة عبد اللطيف، الأستاذ المساعد بقسم الإعلام وثقافة الأطفال، وعدد من العاملين بالكلية ومركز ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتضمنت الفعاليات مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية المتنوعة التي أسعدت الأطفال وساهمت في تنمية قدراتهم وإدخال البهجة إلى نفوسهم، في أجواء من التفاعل الإيجابي والتعاون بين فريق العمل بالكلية وفريق الجمعية.

