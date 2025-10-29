الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أخبار مصر

نائب وزير التعليم العالي: نستهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي

 استقبل مركز بحوث وتطوير الفلزات الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار وريادة الأعمال، وذلك خلال زيارته للمركز والمشاركة في اجتماع مجلس الإدارة، بحضور الدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس المركز.

القدرات الابتكارية للجامعات والمراكز البحثية

وخلال الزيارة ألقى الدكتور حسام عثمان محاضرة موسعة حول "السياسة الوطنية للابتكار المستدام: بناء القدرات الابتكارية للجامعات والمراكز البحثية".

وأبرز الدكتور حسام عثمان محاور السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030، التي تستهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، من خلال تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية كمحرك رئيسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.

وأكد نائب الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة من البرامج الوطنية في مجالات نقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم الشركات الناشئة والمنبثقة، وتنمية القدرات البشرية البحثية، وتمويل الابتكارات الخضراء، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار كأدوات فعّالة لمتابعة الأداء وتقييم الأثر التنموي للسياسات الوطنية.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أهمية سد الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار من خلال تعزيز الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية من جهة، وقطاعات الصناعة وريادة الأعمال من جهة أخرى، بما يسهم في تحويل المخرجات البحثية إلى منتجات وحلول صناعية ذات قيمة مضافة تدعم التنمية الاقتصادية.

وفي ختام اللقاء، قدم الدكتور إبراهيم غياض، درع المركز إلى الدكتور حسام عثمان والدكتور وليد الزواوي، تقديرًا لدورهم البارز وجهودهم المتميزة في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مصر، بحضور الدكتور وليد الزواوي الذي أعرب عن اعتزازه بهذا التعاون المثمر بين المراكز البحثية ووزارة التعليم العالي، مؤكدًا أهمية تعزيز التكامل بين مؤسسات البحث العلمي لتحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.

وشهدت المحاضرة تفاعلًا واسعًا من الباحثين وأعضاء الهيئة المعاونة بمركز بحوث وتطوير الفلزات، الذين أشادوا بالمضمون العلمي والرؤية المستقبلية التي طرحها نائب الوزير، مؤكدين حرصهم على المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية للحضور شملت عددًا من أقسام المركز، من بينها الاختبارات الميكانيكية، وإدارة الخدمات الفنية، وقسم تركيز وتجميع الخامات، وقسم السباكة، وقسم تكنولوجيا المساحيق، وقسم التصنيع الرقمي، وقسم معالجة وحماية السطوح، حيث أشاد نائب الوزير بما يمتلكه المركز من إمكانات بحثية متقدمة وأجهزة حديثة تسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرات البحثية والتكنولوجية للدولة

