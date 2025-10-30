تعيين الدكتور محمد سليمان عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، الدكتور محمد محمد سليمان محمود؛ بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه ومسئولياته الجديدة.

وأعرب رئيس جامعة أسيوط عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ما يوليانه من دعم ورعاية دائمة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز مكانة الجامعات المصرية وريادتها على المستويين المحلي والإقليمي.

تعيين الدكتور محمد محمد سليمان عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية

وأكد المنشاوي أن القرار الجمهوري بتعيين الدكتور محمد محمد سليمان عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط يجسد تقدير الدولة للكفاءات العلمية المتميزة، ويعكس الثقة في قدرته على مواصلة مسيرة التميز والعطاء داخل الكلية، والارتقاء بقطاعاتها المختلفة علميًا وبحثيًا وخدميًا.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية استمرار العمل على تطوير البرامج الأكاديمية والبحثية، والتوسع في التعاون العلمي مع الجامعات المرموقة، ودعم مشاركة الكلية في المبادرات القومية والمشروعات القومية وخدمة المجتمع، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

يُذكر أن الدكتور محمد محمد سليمان قد التحق بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط معيدًا عقب تخرجه عام 2003، ثم حصل على درجة الماجستير عام 2008، والدكتوراه عام 2011، وتدرّج في المناصب الأكاديمية حتى نال درجة الأستاذية عام 2021.

وخلال مسيرته، شغل عددًا من المناصب القيادية داخل الكلية، منها: وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمدير التنفيذي لمشروع جودة الفاعلية التعليمية (SDEE)، والمشرف العام على جائزة التميز الحكومي، ورئيس قسم العمل مع الجماعات، إلى جانب إشرافه على وحدتي الخدمات التكنولوجية وضمان الجودة والاعتماد بالكلية.

