محافظ أسيوط: المتحف المصري الكبير صرح حضاري ورسالة خالدة من مصر إلى العالم

شارك اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم، طلاب مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بنين طابور الصباح والاستماع إلى الإذاعة المدرسية الموحدة التي تم تنفيذها على مستوى مدارس الجمهورية احتفالًا باقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل الموافق الأول من نوفمبر 2025، تنفيذًا لتوجهات الدولة بتوحيد الإذاعة المدرسية بهذه المناسبة القومية الكبرى.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط، وطارق الدسوقي مدير إدارة أسيوط التعليمية، وأحمد حسين وكيل إدارة أسيوط التعليمية، وعامري كامل مدير مدرسة ناصر الثانوية العسكرية، ووائل محمود مهني نائب رئيس مجلس أمناء مدرسة ناصر الثانوية العسكرية، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية، وسط أجواء وطنية سادتها مشاعر الفخر والانتماء بالحضارة المصرية العريقة.

الإذاعة المدرسية هذا الصباح قدمت فقراتها بعدة لغات من لغات العالم

وتميزت الإذاعة المدرسية هذا الصباح بكونها قدمت فقراتها بعدة لغات من لغات العالم؛ حيث أُذيعت كلماتها باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، في رسالة تعبر عن انفتاح مصر على العالم وتعزيز التواصل الحضاري والإنساني بين الشعوب، تأكيدًا لمكانة المتحف المصري الكبير باعتباره جسرًا عالميًا للحضارة المصرية.

وخلال كلمته، أكد محافظ أسيوط أن مشاركة طلاب المحافظة في الإذاعة الموحدة تأتي تجسيدًا لروح الوطنية وربطًا للأجيال الجديدة بجذور حضارة بلادهم، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير يعد صرحًا حضاريًا عالميًا ورسالة خالدة من مصر إلى العالم تؤكد أن "هنا بدأت الحضارة… وهنا ستبقى إلى الأبد".

وأضاف محافظ أسيوط أن افتتاح المتحف المصري الكبير لا يعد حدثًا أثريًا أو سياحيًا فحسب، بل يجسد رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يبني ويشيد ويقود مسيرة نهضة شاملة في مختلف المجالات، مؤكدًا ضرورة أن نستلهم من قيادتنا معاني البناء والتشييد والعمل والإخلاص من أجل الوطن.

كما أوضح اللواء هشام أبو النصر أن محافظة أسيوط تولي العملية التعليمية اهتمامًا خاصًا باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتنمية المجتمع، مشيدًا بما تحققه المدارس العسكرية والنموذجية والتكنولوجية من نجاحات في غرس قيم الانضباط والانتماء والجدية بين الطلاب.

محافظ أسيوط يشهد فعاليات طابور الصباح

وشهد محافظ أسيوط فعاليات طابور الصباح الذي تضمن فقرات إذاعية متميزة قدمها طلاب المدرسة، تنوعت بين الكلمات والأناشيد الوطنية التي تناولت عظمة التاريخ المصري وأهمية المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من مائة ألف قطعة أثرية من بينها خمسون ألف قطعة تعرض لأول مرة.

وفي ختام كلمته، وجه محافظ أسيوط التحية لطلاب ومعلمي المحافظة، داعيًا الجميع إلى جعل هذا الحدث العالمي مصدر إلهام ودافعًا لمزيد من التميز والعطاء، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا منارة للحضارة وموطنًا للمجد والخلود، مختتمًا حديثه بتحية وطنية خالصة.. تحيا مصر.

