34 سدا و10 جسور حماية وبحيرة تخزين، استعدادات محافظة أسيوط لمعركة السيول الشتوية

أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة جاهزية كاملة لاستقبال موسم الشتاء 2025 – 2026، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة اتخاذ إجراءات استباقية وخطط شاملة لضمان سلامة المواطنين والمنشآت العامة والخاصة.

مراجعة جميع منشآت الحماية المنتشرة بمختلف المراكز والقرى

وأوضح محافظ أسيوط أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري برئاسة المهندس حاتم عبد الصبور، انتهت من مراجعة جميع منشآت الحماية المنتشرة بمختلف المراكز والقرى على جانبي النيل، مشيرًا إلى أن هذه المنشآت تخضع لأعمال صيانة وتطهير دورية استعدادًا لموسم الشتاء.

34 سدًا للإعاقة و10 جسور حماية وبحيرة تخزين واحدة

وقال اللواء دكتور هشام أبو النصر: إن منطقة شرق النيل تضم 34 سدًا للإعاقة و10 جسور حماية وبحيرة تخزين واحدة وجسر توجيه، إلى جانب 20 مخر سيل طبيعي تعمل على تنظيم تدفق مياه الأمطار الغزيرة أو السيول والحد من آثارها قبل وصولها إلى المناطق السكنية والزراعية، أما منطقة غرب النيل، فتضم 11 سدًا للإعاقة وجسر حماية واحدًا و5 مخرات سيول طبيعية، بالإضافة إلى مخرين صناعيين تم إنشاؤهما لتأمين التجمعات السكنية الواقعة على أطراف الجبال ومخرات الوديان.

وأضاف المحافظ أن إجمالي منشآت الحماية على مستوى المحافظة يبلغ 45 سدًا للإعاقة و11 جسر حماية وبحيرة تخزين واحدة و25 مخر سيل طبيعي و2 مخر صناعي وجسر توجيه واحد، مؤكدًا أنها تمثل خط دفاع في مواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة أو السيول، وتحمي آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية والمنازل والطرق الحيوية.

تشكيل لجان ميدانية للمرور الدوري على مخرات السيول

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم تشكيل لجان ميدانية للمرور الدوري على مخرات السيول وأعمال الحماية ومراجعة جاهزية شبكات الصرف ومعدات الإنقاذ السريع، مع رفع كفاءة المعدات وتمركزها بالمناطق الأكثر عرضة لتجمعات المياه، بجانب التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمتابعة التنبؤات الجوية والتعامل الفوري مع أي تحذيرات، كما تم رفع درجة الاستعداد بغرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة والوحدات المحلية على مدار 24 ساعة.

كما أوضح محافظ أسيوط أنه تم تنظيم ندوات توعية للمواطنين المقيمين بالقرب من مخرات السيول، ومراجعة أعمدة الكهرباء مع التأكيد على فصل التيار الكهربائي أثناء سقوط الأمطار الغزيرة حفاظًا على سلامة المواطنين.

واختتم اللواء هشام أبو النصر تصريحاته مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات الحماية من أخطار السيول وتطوير البنية التحتية بالمحافظات الجبلية، مشددًا على أن محافظة أسيوط لن تدخر جهدًا في تحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة لأبنائها في جميع المراكز والقرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.