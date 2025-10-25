رئيس جامعة أسيوط: صحة الطلاب والعاملين أولوية واستثمار في المستقبل

لمنشاوي:

انعقد الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق الخدمات الطبية بجامعة أسيوط، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتورة مروة شريت، مدير عام إدارة الشئون الطبية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن جامعة أسيوط تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة لأبنائها الطلاب والعاملين، مشيرًا إلى أن صندوق الخدمات الطبية يُعد أحد الركائز الأساسية في منظومة الرعاية المتكاملة التي تنتهجها الجامعة.

تحقيق العدالة في تقديم الدعم الطبي

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن إدارة الصندوق تعمل على تطوير آليات العمل وتوسيع نطاق الاستفادة من خدماته، بما يحقق العدالة في تقديم الدعم الطبي، مؤكدًا أن الاهتمام بصحة الطلاب والعاملين يُعد استثمارًا في بناء الإنسان ودعمًا لمسيرة التنمية المستدامة داخل الجامعة، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة.

تسديد مطالبات مالية لصالح مستشفيات أسيوط الجامعية

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تمت الموافقة على تسديد مطالبات مالية لصالح مستشفيات أسيوط الجامعية، إلى جانب اعتماد عدد من المطالبات المقدمة من طلاب الجامعة، مضيفًا أن المجلس يحرص على إصدار موافقات دورية شهرية لدعم الطلاب صحيًا بنسبة قد تصل إلى ١٠٠٪ في بعض الحالات، سواء في العمليات الجراحية أو شراء الأدوية والمستلزمات الطبية أو الأطراف الصناعية؛ مؤكدًا أن الجامعة لا تدخر جهدًا في تقديم الرعاية الطبية الشاملة لطلابها داخل الحرم الجامعي.

وشهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وهم: الدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتور عمرو فاروق مراد وكيل معهد جنوب مصر للأورام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غيداء أحمد شحاتة نائب مدير مستشفى الأمراض العصبية والنفسية، والدكتور بهاء الدين فوزي المدرس بكلية التجارة، ومحمد أمين سلامة مدير عام الحسابات والموازنة بالجامعة، والأستاذ حاتم خضير مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب،والدكتور رضا أبو الفتوح مدير إدارة الطب الوقائي، والأستاذة هدى كامل سكرتير المجلس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.