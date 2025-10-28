محافظ أسيوط: دراسة زيادة الرحلات الجوية لدعم الاستثمار والسياحة

استقبل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم الثلاثاء، الرحلة الجوية المنتظمة القادمة من مطار ألماظة بالقاهرة إلى مطار أسيوط الدولي، والتي سبق الإعلان عن تشغيلها ضمن خطة تعزيز منظومة النقل الجوي الداخلي، وذلك في إطار جهود المحافظة تماشيا مع خطط الدولة لتطوير منظومة النقل وتحقيق التنمية المتكاملة بصعيد مصر.

رافق محافظ أسيوط خلال الاستقبال الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء حاتم طلحة نائب مدير مطار أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ أسيوط يرافق الركاب حتى استقلالهم الأتوبيس المكيف المجاني

واطمأن محافظ أسيوط على إجراءات الوصول التي جرت بانسيابية تامة، كما رافق الركاب حتى استقلالهم الأتوبيس المكيف المجاني الذي خصصته المحافظة لنقل المسافرين من المطار إلى مدينة أسيوط، موجهًا بتوفير أقصى درجات الراحة وتقديم الخدمات اللائقة بالمواطنين.

تنمية محافظات الصعيد وربطها بشبكة نقل حديثة

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن تشغيل الخط الجوي المنتظم بين القاهرة وأسيوط يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية محافظات الصعيد وربطها بشبكة نقل حديثة تسهم في دعم الاستثمار وتنشيط السياحة الداخلية، مشيرًا إلى أن الرحلة المنتظمة تمثل إضافة مهمة للبنية التحتية بالمحافظة وتخدم شريحة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين والمواطنين.

دراسة لزيادة عدد الرحلات خلال الفترة المقبلة

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هناك دراسة لزيادة عدد الرحلات خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع حجم الإقبال المتوقع من المسافرين، مؤكدًا أن المحافظة تسعى إلى تحسين جودة الخدمات وتوفير وسائل انتقال آمنة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم خطط التنمية.

وقد أعرب الركاب عن تقديرهم لاهتمام المحافظ وحرصه على متابعة الخدمات المقدمة للمسافرين، مشيرين إلى أن الرحلة الجوية بين القاهرة وأسيوط توفر الوقت والجهد وتعد وسيلة مريحة وآمنة للسفر الداخلي، كما حرص عدد منهم على التقاط صور تذكارية مع المحافظ وقيادات المطار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.