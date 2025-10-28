الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط: دراسة زيادة الرحلات الجوية لدعم الاستثمار والسياحة

محافظ أسيوط يستقبل
محافظ أسيوط يستقبل أول رحلة جوية، فيتو

استقبل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم الثلاثاء، الرحلة الجوية المنتظمة القادمة من مطار ألماظة بالقاهرة إلى مطار أسيوط الدولي، والتي سبق الإعلان عن تشغيلها ضمن خطة تعزيز منظومة النقل الجوي الداخلي، وذلك في إطار جهود المحافظة تماشيا مع خطط الدولة لتطوير منظومة النقل وتحقيق التنمية المتكاملة بصعيد مصر.

رافق محافظ أسيوط خلال الاستقبال الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء حاتم طلحة نائب مدير مطار أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

محافظ أسيوط يرافق الركاب حتى استقلالهم الأتوبيس المكيف المجاني

واطمأن محافظ أسيوط على إجراءات الوصول التي جرت بانسيابية تامة، كما رافق الركاب حتى استقلالهم الأتوبيس المكيف المجاني الذي خصصته المحافظة لنقل المسافرين من المطار إلى مدينة أسيوط، موجهًا بتوفير أقصى درجات الراحة وتقديم الخدمات اللائقة بالمواطنين.

 

تنمية محافظات الصعيد وربطها بشبكة نقل حديثة

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن تشغيل الخط الجوي المنتظم بين القاهرة وأسيوط يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية محافظات الصعيد وربطها بشبكة نقل حديثة تسهم في دعم الاستثمار وتنشيط السياحة الداخلية، مشيرًا إلى أن الرحلة المنتظمة تمثل إضافة مهمة للبنية التحتية بالمحافظة وتخدم شريحة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين والمواطنين.

دراسة لزيادة عدد الرحلات خلال الفترة المقبلة 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هناك دراسة لزيادة عدد الرحلات خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع حجم الإقبال المتوقع من المسافرين، مؤكدًا أن المحافظة تسعى إلى تحسين جودة الخدمات وتوفير وسائل انتقال آمنة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم خطط التنمية.

تشغيل رحلة جوية أسبوعية منتظمة من أسيوط إلى القاهرة

تسهيلات للرحلة الجوية الأسبوعية بين أسيوط والقاهرة تشمل أتوبيسا مكيفا ووجبة مجانية

 

وقد أعرب الركاب عن تقديرهم لاهتمام المحافظ وحرصه على متابعة الخدمات المقدمة للمسافرين، مشيرين إلى أن الرحلة الجوية بين القاهرة وأسيوط توفر الوقت والجهد وتعد وسيلة مريحة وآمنة للسفر الداخلي، كما حرص عدد منهم على التقاط صور تذكارية مع المحافظ وقيادات المطار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط النقل الجوي تطوير منظومة النقل تنشيط السياحة الداخلية تنمية محافظات الصعيد محافظ أسيوط محافظة اسيوط مطار أسيوط الدولى منظومة النقل الجوي مطار ألماظة

مواد متعلقة

وكيل التعليم بأسيوط يوجه بوضع خطط للقضاء على التنمر بين الطلاب وتقليل الغياب (فيديو)

تعليم أسيوط يشيد بارتفاع نسبة الحضور بمدارس الجبل الشرقى رغم وعورة الطرق (فيديو)

ضبط مطاعم شهيرة بأسيوط تستخدم مادة حمراء لتزييف أختام اللحوم

بمشاركة 500 من أبناء المحافظة، رياضة أسيوط تنظم المؤتمر الوطني للنشء (صور)

محافظ أسيوط يكلف بحصر ودراسة أوضاع مزرعة دواجن عرب العوامر بعد سنوات من التوقف (فيديو)

انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بأسيوط

وكيل التعليم بأسيوط يشهد انتخابات اتحاد طلاب المرحلة الابتدائية (صور)

رئيس جامعة أسيوط: صحة الطلاب والعاملين أولوية واستثمار في المستقبل

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، انخفاض البصل والخيار وارتفاع الفلفل وهذا موقف الطماطم

بورسعيد الأعلى، متوسط تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوي

غلق محلات بيع الاسكوتر الكهربائي بفرمان من محافظ القاهرة، اعرف السبب

كل ما تريد معرفته عن تطورات العلاقات المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد

بيان عاجل للقوات السودانية بعد مجزرة الفاشر: "لن تهنأ مليشيا آل دقلو الإرهابية بما اغتصبته"

مصدر بالزمالك ينفي استقالة حسين لبيب

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، أسرار عائلة سيدي إبراهيم الدسوقي

الأوقاف في ذكرى ميلاد الإمام محمد سيد طنطاوي: عرف بفكره الوسطي ومعالجة القضايا بفقه متوازن

الذكرى الـ97 لميلاد الإمام الأكبر، كيف أسس الشيخ طنطاوي مدرسة الاعتدال؟

المزيد
الجريدة الرسمية