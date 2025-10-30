الخميس 30 أكتوبر 2025
محافظ أسيوط يوجه بتركيب عدادات قانونية لأهالي "سيد الجديدة – حوض الربع"

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو

وجه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع توصيل التيار الكهربائي لأهالي منطقة "سيد الجديدة – حوض الربع" التابعة لحي غرب أسيوط، وتركيب عدادات قانونية لهم، بما يضمن سلامتهم واستقرار الخدمة طبقًا للقواعد المنظمة.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تتعامل بجدية تامة مع ما يرد من شكاوى أو مطالب من المواطنين، وتعمل على دراستها ميدانيًا ووضع الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التواصل الفعال مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

مناطق الامتداد العمراني العشوائي 

وأوضح محافظ أسيوط أن المنطقة المشار إليها تعد من مناطق الامتداد العمراني العشوائي والتي نشأت منذ عدة سنوات وتعاني من مشكلات في التوصيلات الكهربائية القانونية، وقد تم تكليف المهندس محسن محمود حمدي، رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط جنوب، بالتنسيق مع أجهزة حي غرب لوضع خطة عاجلة لتوصيل التيار بطريقة قانونية وآمنة، مع اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتركيب العدادات الرسمية.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة حريصة على دمج المناطق غير المخططة ضمن المنظومة الرسمية للبنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية لجميع المواطنين بشكل آمن ومستدام، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين وحقوق الدولة في آن واحد.

من جانبه، أوضح المهندس محسن محمود حمدي، رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط جنوب، أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة، وتوصيل التيار الكهربائي لأهالي المنطقة بطريقة قانونية ومقننة، تمهيدًا لتركيب العدادات الرسمية خلال الفترة القريبة المقبلة.

