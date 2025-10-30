محافظ أسيوط يوجه بتركيب عدادات قانونية لأهالي "سيد الجديدة – حوض الربع"

وجه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع توصيل التيار الكهربائي لأهالي منطقة "سيد الجديدة – حوض الربع" التابعة لحي غرب أسيوط، وتركيب عدادات قانونية لهم، بما يضمن سلامتهم واستقرار الخدمة طبقًا للقواعد المنظمة.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تتعامل بجدية تامة مع ما يرد من شكاوى أو مطالب من المواطنين، وتعمل على دراستها ميدانيًا ووضع الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التواصل الفعال مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

مناطق الامتداد العمراني العشوائي

وأوضح محافظ أسيوط أن المنطقة المشار إليها تعد من مناطق الامتداد العمراني العشوائي والتي نشأت منذ عدة سنوات وتعاني من مشكلات في التوصيلات الكهربائية القانونية، وقد تم تكليف المهندس محسن محمود حمدي، رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط جنوب، بالتنسيق مع أجهزة حي غرب لوضع خطة عاجلة لتوصيل التيار بطريقة قانونية وآمنة، مع اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتركيب العدادات الرسمية.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة حريصة على دمج المناطق غير المخططة ضمن المنظومة الرسمية للبنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية لجميع المواطنين بشكل آمن ومستدام، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين وحقوق الدولة في آن واحد.

من جانبه، أوضح المهندس محسن محمود حمدي، رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط جنوب، أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة، وتوصيل التيار الكهربائي لأهالي المنطقة بطريقة قانونية ومقننة، تمهيدًا لتركيب العدادات الرسمية خلال الفترة القريبة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.