الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، تعرف على مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

تنطلق غدا الخميس، منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للناشئين مواليد 2008 لكرة اليد،  في نسختها الأولى المقامة حاليا بالمغرب، وتستمر حتى يوم 2 نوفمبر المقبل.

وتشهد منافسات الدور قبل النهائي المواجهات التالية:

ألمانيا × قطر - 7:45 مساء

مصر × إسبانيا - 10:15 مساء

وكان المنتخب قد تأهل للدور قبل النهائي، بعد تصدر ترتيب مجموعته في الدور الأول بالعلامة الكاملة، محققا الفوز في 3 مواجهات أمام البرازيل وأمريكا والمغرب.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للناشئين كلا من:

وتضم بعثة المنتخب كلا من: خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد، وعمرو فتحي عضو مجلس الإدارة، وعماد إبراهيم المدير الفني، ورامي يوسف مدربا عاما، ومحمد عبد المنعم مدربا لحراس المرمى، وتوفيق البطاوي مديرا إداريا، وعصام نور الدين أخصائي العلاج الطبيعي، وهشام رمضان محللا للأداء الفني.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات المغرب والبرازيل وأمريكا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد المنتخب الوطني لكرة اليد كأس العالم بطولة كاس العالم قطر ألمانيا اسبانيا مصر

مواد متعلقة

وفاة والد كاستيلو، تعديل إضطراري في قائمة منتخب كرة اليد

بمشاركة المحترفين، منتخب كرة اليد يبدأ معسكره في البرتغال

كرة اليد، موعد مباراة مصر والمغرب في كأس العالم للناشئين

كرة اليد، منتخب مصر يواجه المغرب اليوم في كأس العالم للناشئين

الأكثر قراءة

تفاصيل تعيين ونقل رؤساء المدن والأحياء والمراكز بحركة المحليات في 11 محافظة

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

النيابة تطلب فحص هاتف المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة

المعارك القادمة أشد اشتعالًا، توفيق عكاشة يحذر 7 دول بالشرق الأوسط من حروب طاحنة

فتنة المشايخ، ماذا حدث بين نقيب القراء وأحمد نعنيع شيخ عموم المقارئ المصرية؟!

التأثيرات المتوقعة لتغريم بنك أبوظبي الأول مليار جنيه بسبب بلتون، والشركة ترد في إفصاح للبورصة

تكريما لعطائه العلمي والدعوي، إطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على أحد مساجد الزقازيق

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار الأردني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

80 جنيها ارتفاعا، ريمونتادا الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 29-10-2025

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الرشوة محرمة ومجرَّمة لأنها من أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل

تفسير رؤية الهدية في المنام وعلاقتها بفرص جديدة في الحياة

رددها كل صباح، أدعية لسعة الرزق وتيسير الأمور

المزيد
الجريدة الرسمية