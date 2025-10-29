كرة اليد، تعرف على مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين

تنطلق غدا الخميس، منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للناشئين مواليد 2008 لكرة اليد، في نسختها الأولى المقامة حاليا بالمغرب، وتستمر حتى يوم 2 نوفمبر المقبل.

وتشهد منافسات الدور قبل النهائي المواجهات التالية:

ألمانيا × قطر - 7:45 مساء

مصر × إسبانيا - 10:15 مساء

وكان المنتخب قد تأهل للدور قبل النهائي، بعد تصدر ترتيب مجموعته في الدور الأول بالعلامة الكاملة، محققا الفوز في 3 مواجهات أمام البرازيل وأمريكا والمغرب.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للناشئين كلا من:

وتضم بعثة المنتخب كلا من: خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد، وعمرو فتحي عضو مجلس الإدارة، وعماد إبراهيم المدير الفني، ورامي يوسف مدربا عاما، ومحمد عبد المنعم مدربا لحراس المرمى، وتوفيق البطاوي مديرا إداريا، وعصام نور الدين أخصائي العلاج الطبيعي، وهشام رمضان محللا للأداء الفني.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات المغرب والبرازيل وأمريكا.

