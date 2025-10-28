الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جامعة عين شمس توقع شراكة لتقديم برنامج القيادة في مجال الأعمال بالقطاع الصحي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
ads

وقعت كلية الطب جامعة عين شمس وكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بروتوكول تعاون لإطلاق برنامج القيادة في مجال الأعمال بالقطاع الصحي Business Leadership in Healthcare Certificate لطلبة كلية الطب بجامعة عين شمس.

جرت مراسم التوقيع بحضور الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقًا، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور إيهاب عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور محمد صالحين نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية للشئون الأكاديمية، إلى جانب لفيف من القيادات الأكاديمية من الجانبين.

تم توقيع اتفاقية التعاون بين كل من الأستاذ الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس ممثلًا عن كلية طب عين شمس والدكتور محمود علام عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ممثلا عن الجامعة الامريكية وذلك بمقر الجامعة الامريكية بالتحرير

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم برنامج يدمج الخبرات الإدارية والقيادية داخل منظومة التعليم الطبي، بما يواكب التطوير العالمي في المجال الصحي.

وأكد الحضور في كلماتهم علي أنّ هذا التعاون يمثل خطوة رائدة سباقة في المنطقة نحو إعداد طبيب المستقبل القادر على الجمع بين التميز العلمي والقيادة التنفيذية داخل المنظومة الصحية، مؤكدين أن جامعة عين شمس تسعى دائمًا لعقد شراكات نوعية تعزز دورها الريادي في تطوير التعليم الطبي في مصر والمنطقة.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود كلية الطب بجامعة عين شمس في تطوير مناهج التعليم الطبي، وتوفير مسارات مهنية مبتكرة تضع الطلاب والخريجين على طريق الريادة والتميز المهني إقليميًا ودوليًا.

وسيتم تطبيق البرنامج بدءا من العام الدراسي الحالي علي طلبة الطب بجامعة عين شمس الاهلية كجزء أساسي من دراستهم ليتميز البرنامج بتخريج قيادات رائدة في المجال الصحي

ذلك وقد شارك في حفل التوقيع نخبة من القيادات الأكاديمية والإدارية من الجانبين:
الدكتورة عليا جلال - نائب عميد كلية التعليم المستمر، هالة سويد وكيل كلية طب عين شمس لشئون خدمة المجتمع والبيئة،  رانيا صلاح وكيل كلية طب عين شمس لشئون التعليم والطلاب،  انسام سيف رئيس قسم التعليم الطبي،  مها زكريا مدير برنامج الطب بجامعة عين شمس الاهلية، دعاء صالح رئيس إدارة المنح والمشروعات بالجامعة الأمريكية، نهي سالم نائب رئيس ادارة المنح والمشروعات بالجامعة الأمريكية،  نسمة عبد العزيز منسق برنامج business leadership in healthcare من جانب طب عين شمس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلية الطب جامعة عين شمس التخطيط والتنمية الاقتصادية الجامعة الامريكية الجامعة الأمريكية بالقاهرة المنظومة الصحية المجال الصحي جامعة عين شمس الأهلية جامعة عين شمس

مواد متعلقة

انطلاق البرنامج التدريبي الدولي للذكاء الاصطناعي بين المركز القومي للبحوث ومجموعة AMG

الاتحاد الرياضي للجامعات يواصل استعداداته لتنظيم الدورة الإفريقية 2026

وزير التعليم العالي يوجه الجامعات والمعاهد بتنظيم زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير

بقرار من وزير التعليم العالي، تجديد ندب الدكتور كريم همام مستشارًا للأنشطة الطلابية

جامعة عين شمس تُؤسس "شركة الابتكار والخدمات التعليمية" لربط البحث العلمي بسوق العمل

مجلس الجامعات الأهلية يعقد اجتماعه الدوري برئاسة وزير التعليم العالي

مطار سفنكس الدولي، جاهزية كاملة لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو)

أكاديمية البحث العلمي تعلن شروط التقدم التقدم لزمالة ما بعد الدكتوراه بمركز SESAME

الأكثر قراءة

الاتحاد يتقدم على النصر 2-1 في شوط أول مثير

تعادل نابولي وليتشي سلبيا في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

البنوك توجه رسائل توعية للعملاء قبل الإعلان عن بدء التوقيت الشتوي

تشمل 162 قيادة، وزيرة التنمية المحلية تعتمد الحركة السنوية للمحليات

على متنها 220 راكبا، اندلاع حريق هائل في فندق سياحي بنيل الأقصر (صور)

يعرض قريبا، منصة شاهد تروج لمسلسل سنجل ماذر فاذر

جيش الاحتلال يبدأ هجوما على قطاع غزة، وكاتس يتوعد حماس بدفع ثمن باهظ

الأرصاد تحذر من الشبورة وانخفاض الرؤية الأفقية على هذه الطرق غدا

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرز مؤلفات العلماء المسلمين عن الآثار والحضارة المصرية القديمة (فيديو)

قانون صيانة الإنسان، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 166 من سورة النساء (فيديو)

كيف يوازن الآباء بين الحزم واللين في تربية الأبناء دون قسوة؟ أمين الفتوى يجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية