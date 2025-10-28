جامعة عين شمس توقع شراكة لتقديم برنامج القيادة في مجال الأعمال بالقطاع الصحي

وقعت كلية الطب جامعة عين شمس وكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بروتوكول تعاون لإطلاق برنامج القيادة في مجال الأعمال بالقطاع الصحي Business Leadership in Healthcare Certificate لطلبة كلية الطب بجامعة عين شمس.

جرت مراسم التوقيع بحضور الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقًا، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور إيهاب عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور محمد صالحين نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية للشئون الأكاديمية، إلى جانب لفيف من القيادات الأكاديمية من الجانبين.

تم توقيع اتفاقية التعاون بين كل من الأستاذ الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس ممثلًا عن كلية طب عين شمس والدكتور محمود علام عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ممثلا عن الجامعة الامريكية وذلك بمقر الجامعة الامريكية بالتحرير

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم برنامج يدمج الخبرات الإدارية والقيادية داخل منظومة التعليم الطبي، بما يواكب التطوير العالمي في المجال الصحي.

وأكد الحضور في كلماتهم علي أنّ هذا التعاون يمثل خطوة رائدة سباقة في المنطقة نحو إعداد طبيب المستقبل القادر على الجمع بين التميز العلمي والقيادة التنفيذية داخل المنظومة الصحية، مؤكدين أن جامعة عين شمس تسعى دائمًا لعقد شراكات نوعية تعزز دورها الريادي في تطوير التعليم الطبي في مصر والمنطقة.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود كلية الطب بجامعة عين شمس في تطوير مناهج التعليم الطبي، وتوفير مسارات مهنية مبتكرة تضع الطلاب والخريجين على طريق الريادة والتميز المهني إقليميًا ودوليًا.

وسيتم تطبيق البرنامج بدءا من العام الدراسي الحالي علي طلبة الطب بجامعة عين شمس الاهلية كجزء أساسي من دراستهم ليتميز البرنامج بتخريج قيادات رائدة في المجال الصحي

ذلك وقد شارك في حفل التوقيع نخبة من القيادات الأكاديمية والإدارية من الجانبين:

الدكتورة عليا جلال - نائب عميد كلية التعليم المستمر، هالة سويد وكيل كلية طب عين شمس لشئون خدمة المجتمع والبيئة، رانيا صلاح وكيل كلية طب عين شمس لشئون التعليم والطلاب، انسام سيف رئيس قسم التعليم الطبي، مها زكريا مدير برنامج الطب بجامعة عين شمس الاهلية، دعاء صالح رئيس إدارة المنح والمشروعات بالجامعة الأمريكية، نهي سالم نائب رئيس ادارة المنح والمشروعات بالجامعة الأمريكية، نسمة عبد العزيز منسق برنامج business leadership in healthcare من جانب طب عين شمس.

